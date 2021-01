Outriders nennt PC-Systemanforderungen, zeigt DLSS und Grafikeinstellungen im Video

© Square Enix/People Can Fly

Der Online-Shooter Outriders erscheint am 1. April 2021. Doch schon jetzt dürft ihr euch ein neues Video anschauen und euch anhand der PC-Systemvoraussetzungen überlegen, auf welcher Detailstufe ihr spielen könnt.

Systemvoraussetzungen: So läuft Outriders auf dem PC

Square Enix und People Can Fly haben ein neues Video zum Shooter „Outriders“ veröffentlicht. In diesem seht ihr, welche Grafikeinstellungen ihr vornehmen dürft, wie ihr das UI anpassen könnt und wie das Spiel mit Ultra-Widescreen-Support, Dynamic Resolution Scaling und Nvidia DLSS aussieht.

Darüber hinaus wurden die Systemanforderungen der PC-Version genannt. Diese fallen folgendermaßen aus:

MINDESTANFORDERUNGEN:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel I5-3470 / AMD FX-8350

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 750ti / AMD Radeon R9 270x

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

EMPFOHLEN:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: Nvidia Geforce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 8GB

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Wollt ihr vor dem Release von „Outriders“ am 1. April sehen, wie der Shooter auf eurem PC läuft? Dann dürft ihr euch ab dem 25. Februar eine Demo herunterladen. Diese steht euch, genau wie das Spiel an sich, neben dem PC auch für PS5, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One zur Verfügung.