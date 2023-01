One Piece – Wer ist Yamato und was macht die Figur so besonders?

Im letzten Popularitätsvotum zu One Piece konnten Fans aus über 1000 Charakteren ihren Liebling wählen. Dabei fiel auf, dass der relativ neue Charakter Yamato in vielen Regionen in den Top 10 zu finden war. Die Beliebtheit der Figur steht also außer Frage. Doch was macht Yamato eigentlich so beliebt? Wir haben für euch eine kleine Charakteranalyse zusammengestellt.

Yamato in der Pflicht als Kaidos Sohn

Yamato ist das Kind von Bösewicht und Piratenkaiser Kaido und sollte damit erst einmal kaum Sympathien für sich erwecken. Doch von Anfang an steht fest, dass Yamato nicht zum eigenen Vater, sondern zu Ruffy und seinen Verbündeten hält.

Wieso hilft Yamato Ruffy? Yamato musste mit ansehen, wie Kaido den berüchtigten Kouzuki Oden erschießen ließ, nachdem er seine Crew vor dem sicheren Tod bewahrte. Daraufhin hatte Yamato beschlossen, in Odens Fußstapfen zu treten und ihn würdig zu vertreten. Demnach ist Yamato gar nicht gut auf den eigenen Vater zu sprechen.

Yamato in „One Piece“.d © Eiichiro Oda/Shueisha/Toei Animation via YouTube: Crunchyroll Collection

Ist Yamato männlich oder weiblich? Obwohl Yamato ganz offensichtliche, weibliche Körpermerkmale aufweist, wird sie in „One Piece“ als Sohn von Kaido beschrieben. Das liegt daran, dass sie sich entschlossen hat, zu Oden zu werden, der bekannterweise männlichen Geschlechts war. Somit ist Yamato zwar biologisch gesehen eine Frau, sieht sich selbst jedoch als Mann. Deshalb wird Yamato von Kaidos Piraten-Crew als Mann bezeichnet.

Außerdem hat Yamato das Herz am rechten Fleck. Yamato hat einen starken Beschützerinstinkt und nicht lange gefackelt, um Momonosuke vor Kaidos Truppen zu beschützen und ihn moralisch bei der Rettung der Blumenhauptstadt zu unterstützen.

Yamato als inoffizielles Mitglied der Strohhutpiraten

Im großen Finale stellt sich Yamato sogar Kaido in einem erbitterten Kampf. Nachdem dieser durch Ruffy besiegt wird, steht Yamato sogar kurz davor, den Strohhüten beizutreten. Eine Ehre, die nicht vielen Charakteren zuteil wurde. Doch Yamato lehnte zur Trauer aller Fans ab, um zunächst das eigene Land zu bereisen.

Es gibt also viele Gründe, die Yamato zu einer einzigartigen Person machen. Was haltet ihr von Yamato? Schreibt es uns doch in die Kommentare!