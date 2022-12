One Piece: Anime präsentiert erstmals Teufelsfrucht von Yamato

In den aktuellen Folgen des One Piece-Animes geht es auf die entscheidende Schlacht in Wano Kuni zu. Im Kampf gegen Kaido bekommt Ruffy nicht nur Hilfe durch seine Piraten-Crew, sondern auch durch viele andere Charaktere wie Kaidos Tochter Yamato.

Wie wir bereits durch den Manga wissen, hat Yamato ebenfalls von einer Teufelsfrucht gegessen und hat dadurch besondere Kräfte erlangt. Nun bekommen wir erstmals live und in Farbe einen Blick auf ihre Fähigkeiten.

One Piece: Yamato nutzt Teufelskräfte gegen Kaido

Welche Teufelsfrucht hat Yamato gegessen? Kaidos Tochter hat von einer mythischen Zoan-Frucht gegessen, die sie in eine andere Gestalt verwandelt. Im Detail handelt es sich dabei um eine Hund-Hund-Frucht, genauer gesagt das Modell Okuchi no Makami.

Durch die Teufelskräfte kann sich Yamato in ein wolfsähnliches Wesen und eine Hybridform zwischen Mensch und Wolf verwandeln. In dieser Form kann sie einen Eisstrahl abfeuern, der es sogar mit Kaidos Drachenatem aufnehmen kann. Des Weiteren ist sie in der Lage, eine Eispanzerung zu produzieren. Dank des Animes sehen wir erstmals, wie die Form in bewegten Bildern ausschaut:

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

In Japan gilt der graue Wolf als Beschützer der Menschen. Auch Yamatos Teufelsfrucht wird als „Beschützende Gottheit von Wano Kuni“ bezeichnet und erhält somit einen wertvollen Status für die Menschen im Land.

Wie geht es weiter? Yamato überbrückt die Zeit, bis Ruffy wieder zu Kräften kommt und den Kampf wieder übernimmt. Dann wird es auch endlich an der Zeit sein, dass wir Ruffys Gear Five endlich im Anime sehen.

Doch von dieser Form konnten wir tatsächlich bereits im Vorfeld einen kleinen Eindruck bekommen. Im Kinofilm One Piece Film: Red können aufmerksame Zuschauer*innen nämlich Ruffys Gear 5 in Aktion sehen, wenn sie im finalen Endkampf genauer hinschauen.

Doch bis Ruffy sich erneut in den Kampf mit Kaido stürzt, werden wir noch einige Szenen mit Yamato genießen können. Leider wird das die bislang einzige Stelle sein, in der wir Yamato im Kampf sehen können. Denn entgegen ihrer ursprünglichen Pläne reist Yamato nicht mit den Strohhut-Pirat*innen über das Meer, sondern bereist zunächst ihre Heimat Wano Kuni.