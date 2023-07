One Piece: Kuzan vs. Garp – Manga-Kapitel 1087 verrät mehr über die Vergangenheit der beiden

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Ahoy, Piratenfreunde! Playcentral hier, eure treuen Steuermänner und -frauen auf der unruhigen See der One Piece News. Heute haben wir eine echte Schatztruhe voller Neuigkeiten für euch, direkt aus Manga-Kapitel 1087.

One Piece Manga-Kapitel 1087: Neue Informationen über die Vergangenheit von Garp und Kuzan

In Manga-Kapitel 1087 des weltweit beliebten Piratenepos One Piece, bekommen wir einen seltenen und aufschlussreichen Einblick in die Vergangenheit zweier zentraler Figuren der Serie: Garp und Kuzan.

Das Kapitel beginnt auf dem Schrottplatz der Schiffe, dem Dienstzweig der Marine G1. Wir sehen riesige Kampfschiffe, die wie Boxsäcke demoliert wurden, und ratet mal, wer dafür verantwortlich ist?

Natürlich niemand Geringeres als die Eisenfaust höchstpersönlich, der Held der Marine, Monkey D. Garp. Wie man berichtet, gehörte dieser Akt der Zerstörung zur täglichen Routine des berühmten Marinesoldaten.

Zusammen mit Kuzan trainierte er auf diese Weise seine Kraft, jedoch ohne Haki oder Teufelskräfte einzusetzen. Was dieses Training aus einem Menschen machen kann, sehen wir direkt im Anschluss.

Denn Garp wütet in Manga-Kapitel 1087 noch immer auf Hachinosu und nimmt die Piraten dort reihenweise auseinander, ganz so, als sei ihm kein Mitglied der Blackbeard-Piratenbande gewachsen. Doch noch hat er es zusätzlich mit Kuzan zu tun.

Sein ehemaliger Schüler wiederholt nochmal, dass er seinen alten Mentor nicht einfach gehen lassen kann, wovon sich Garp aber herzlich unbeeindruckt zeigt. Doch für Corby macht er einen Fehler.

Corby, mittlerweile selbst ein Held der Marine, lässt sich von einer Piratin in die Falle locken, doch bevor der unsichtbare Shiryuu ihn aufspießen kann, stellt sich Garp dazwischen und wird aufgespießt.

Was ihn aber nicht davon abhält, den ehemaligen Kommandanten der Wärter des Impel Down in den Boden zu rammen und aus dem Spiel zu nehmen. Nun, wo Garp verletzt wurde, zeigen sich die kleineren Piraten jedoch wieder mutiger.

Kuzan warnt seine neuen Kameraden allerdings, dass sie selbst dann keine Chance gegen den alten Mann hätten, wenn man ihm Arme und Beine zusammenbinden würde. Wie er sich da so sicher sein kann?

Die Antwort darauf erhalten wir, kurz nachdem Garp und Kuzan wieder aufeinanderprallen. Vor vielen Jahren, als Garp selbst noch jung war, trat der Marineneuling Kuzan an Garp heran, um dessen Schüler zu werden.

Garp lehnte ab, da er seine Freiheit nicht für einen Schüler aufgeben wollte, doch Kuzan blieb hartnäckig und letzten Endes ging der Besitzer der Gefrier-Frucht Hie Hie no Mi doch noch bei der Eisenfaust in die Lehre.

Gemeinsam schlugen die beiden auf die ausgemusterten Kriegsschiffe ein, wobei die Regel wie schon erwähnt lautete, dass weder Haki noch Teufelskraft genutzt werden durften.

In dieser Zeit müssen die beiden sich näher gekommen sein, denn Garp begann, Kuzan von persönlichen Dingen zu erzählen. So beschwert er sich in einer Rückblende, dass sein Sohn, Dragon, Revolutionär geworden ist.

Später lässt sich Garp zudem darüber aus, dass sein Enkel nun auch noch Pirat werden will. Da Kuzan ebenfalls zum Piraten geworden ist, kommentiert er, dass Garp der gemeinsame Nenner sei.

Er lässt verlauten, dass sein ehemaliger Lehrer wohl ein Händchen dafür habe, sich seine Feinde selbst heranzuziehen. Schließlich prallen die beiden auf Hachinosu erneut mit voller Kraft aufeinander, was Garp ordentlich schädigt.

Avalo Pizarro, der mit seiner Teufelskraft die ganze Insel kontrolliert, will diesen Umstand nutzen und das Schiff von Garp mit einem Schlag vernichten. Obwohl sich darauf auch Zivilisten befinden.

Corby, von diesem Angriff schockiert, schaut nicht schlecht, als Garp ihm mitteilt, dass er sich keine Sorgen machen braucht, da die Gerechtigkeit dennoch siegen wird. Aber wie soll das passieren?

Hat Garp noch ein Ass im Ärmel? Werden die Gebete der Fans erhört und Kuzan entpuppt sich doch noch als Mitglied von SWORD? Fragen über Fragen, auf die wir hoffentlich bald Antworten erhalten.

©Eiichiro Oda/Shueisha.