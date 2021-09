Nach mehr als vier Jahren seit Markteinführung der Nintendo Switch macht Nintendo diese Woche offiziell eine Preissenkung. Somit bekommt ihr die Konsole im alten, normalen Modell kurz vor der Veröffentlichung der Nintendo Switch OLED etwas billiger.

Nintendo Switch offiziell im Preis gesenkt

Ohne vorherige Ankündigung werden bei Händlern seit Montag, dem 13. September 2021, die Preise für die Nintendo Switch gesenkt. Darunter gehören Märkte aus Großbritannien und Europa – darunter auch Deutschland.

Wie teuer ist die Nintendo Switch jetzt? Nach der Veränderung wird die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) von Nintendo von 330 Euro auf 300 Euro gesenkt. Das ist damit das erste Mal seit der Wii, dass Nintendo eine Heimkonsole offiziell nach dem Launch günstiger anbietet.

Ab wann gilt der Preis? In der Regel bieten ab sofort die Händler die Konsole günstiger an. Es kann aber dauern bis wirklich alle nachgezogen sind und die Nintendo Switch mit neuem Preis angezeigt wird. Im offiziellen Store von Nintendo ist der neue Preis bereits verfügbar, aber die Konsole ist dort noch ausverkauft.

Manche Händler nehmen die Preissenkung sogar zum Anlass, noch ein paar mehr Prozente zu geben. So gibt es derzeit bei Amazon.fr die Konsole für 270 Euro – ein absoluter Tiefpreis für Nintendos Hybridkonsole (via MyDealz). Es könnte also sein, dass ihr in den nächsten Tagen die Nintendo Switch vor Weihnachten noch einmal besonders günstig bekommen könnt, sofern ihr nicht die neue Nintendo Switch OLED haben wollt.

Eine offizielle Ankündigung der Preissenkung seitens Nintendo steht aber derzeit noch aus. Da die neuen Preise aber schon im offiziellen Store angezeigt werden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das nicht stimmt.

Preissenkung kurz vor der Switch OLED

Nintendo veröffentlicht in weniger als einem Monat am 08. Oktober 2021 die neue Nintendo Switch OLED. Das neue Modell kommt mit einem verbesserten und leicht größerem Display, einer neuen Joy-Con-Farbe, einer angepassten Docking-Station und vieles mehr. Was genau hinter dem neuen Modell im Vergleich steckt, lest ihr hier:

Nintendo Switch OLED und Standard-Switch: Die Unterschiede in der Übersicht

Die Preissenkung ist sehr wahrscheinlich eine Antwort auf die Switch OLED, die in der UVP 350 Euro kostet. Damit könnte Nintendo sicher gehen, dass der Unterschied zwischen den beiden Modellen sich im Preis widerspiegelt und trotz dem größeren Aufpreis gerechtfertigt ist.

Die Nintendo Switch OLED erhält ein neues Gewand in weißer Farbe. ©Nintendo

Wer noch gar keine Nintendo Switch hat, der könnte somit die Hybridkonsole ein wenig günstiger bekommen. Seid ihr aber bisher mehr im PC-Gaming unterwegs und wollt die Vorzüge einer Konsole mit eurer bestehenden Auswahl an Spielen verknüpfen, dann könnte ein Steam Deck etwas für euch sein. PlayCentral vergleicht für euch die beiden Geräte und zeigt, für wen sich was lohnt:

Nintendo Switch OLED vs. Steam Deck: Welche Konsole lohnt sich für euch?