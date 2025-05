Nintendo Switch-Hit Shadows Over Loathing jetzt für PS4 und PS5 erhältlich

Ein beliebtes Nintendo Switch-Exklusivspiel hat überraschend seinen Weg auf die PS4 und PS5 gefunden. Das Spiel, das sich bei den Fans großer Beliebtheit erfreut, ist „Shadows Over Loathing“. Es glänzt mit einem beeindruckenden Metacritic-Score von 88 und einem überwältigend positiven Benutzerbewertungsscore auf Steam. Auf Steam haben 96 Prozent von 2.863 Nutzern dem Spiel eine positive Bewertung gegeben, was das höchstmögliche Rating auf dieser Plattform darstellt.

Was ist Shadows Over Loathing?

Worum geht es in Shadows Over Loathing? Entwickelt von Asymmetric Publications, ist „Shadows Over Loathing“ ein Rollenspiel, das erstmals 2022 veröffentlicht wurde. Das Spiel führt dich in die 1920er Jahre in eine von Lovecraft inspirierte Welt, in der du als individuell gestaltbarer Charakter die Stadt Ocean City erkundest, um Relikte zu finden und das Verschwinden deines Onkels Murray aufzuklären. Die Handlung ist in sechs Kapitel unterteilt, und du musst Rätsel lösen und in rundenbasierten Kämpfen bestehen.

Welche Herausforderungen erwarten dich? Während deiner Reise triffst du auf eine Vielzahl von Charakteren, darunter Fischmenschen, Vampire und sogar deinen Erzfeind. Der Präsident der Schatten hält deinen Onkel gefangen, und es liegt an dir, die Schattenenergie zu besiegen und die Welt zu retten.

Verfügbarkeit und Rezeption auf PlayStation

Wie wurde das Spiel auf PlayStation aufgenommen? Ursprünglich war „Shadows Over Loathing“ nur auf Nintendo Switch und PC verfügbar. Seit kurzem ist es jedoch auch auf PS4 und PS5 erhältlich und hat dort bereits positive Resonanz erhalten. Die Benutzerbewertung im PlayStation Store ist perfekt, was auf eine hohe Zufriedenheit der Spieler hindeutet.

Wie lange dauert das Spiel? Wenn du dich entscheidest, „Shadows Over Loathing“ auf deiner PS4 oder PS5 zu spielen, kannst du mit einer Spielzeit von etwa 15 Stunden für die Hauptstory rechnen. Wenn du auch die Nebeninhalte erleben möchtest, benötigst du etwa 20 Stunden. Für Komplettisten kann sich die Spielzeit auf etwa 30 Stunden erhöhen.

Preis und Verfügbarkeit

Wie viel kostet Shadows Over Loathing? Das Spiel ist im PlayStation Store für 22,99 € erhältlich. Ein fairer Preis für ein Spiel, das so viel Tiefe und Unterhaltung bietet.

Wird das Spiel auf Xbox verfügbar sein? Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass „Shadows Over Loathing“ bald auf Xbox erscheinen wird. Die Verfügbarkeit bleibt derzeit auf Nintendo Switch, PC, PS4 und PS5 beschränkt.

Hast du „Shadows Over Loathing“ bereits gespielt oder planst du, es auszuprobieren? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!