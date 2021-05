Nintendo-Neuheit: Ist Game Builder Garage die Antwort auf Dreams?

Nintendo hat ein neues Spiel angekündigt, das den Namen „Game Builder Garage“ trägt und es birgt eine besondere Prämisse: Wie wäre es, wenn man in die Köpfe der Entwickler*innen bei Nintendo hineinsehen könnte?

Wenn die Nintendo-Belegschaft eines in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen hat, dann ist es die Tatsache, dass sie besondere Spielideen erschaffen können. In „Game Builder Garage“ sollen wir erlernen, wie es ist ein Spiel zu produzieren, wenn wir zum Beispiel bei Nintendo arbeiten würden. Und wer weiß, vielleicht erschaffen wir am Ende das nächste Mario?

Game Builder Garage von Nintendo lässt euch Spiele erschaffen!

Dazu hat der Hardware- und Software-Hersteller dieses besondere Experiment entworfen, das mit zuckersüßen Charakteren und hilfreichen Lektionen ausgestattet wurde. Ihr werdet also ein wenig an die Hand genommen, damit ihr schließlich das bestmögliche Spiel entwickeln könnt. Den Announcement-Trailer seht ihr hier:

Auf dem Papier klingt das erst einmal recht bekannt, immerhin hat Sony vor einiger Zeit im Frühjahr 2020 eine ähnliche Idee gehabt und mit Dreams sogar eine recht erfolgreiche Vorstellung davon präsentiert, wie es wäre, die Community in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Die Kreationen der Spieler*innen in „Dreams“ können sich wirklich sehen lassen. Und ähnliches ist zudem mit dem Erfolgshit „Roblox“ möglich.

Auf der Seite von Nintendo hingegen gibt es nun die kleinen Charaktere in „Game Builder Garage“, die übrigens Nodons heißen. Und die unterschiedlichen Nodons haben alle einen eigenen Zweck. Insgesamt könnt ihr an einer Vielzahl an Anlaufpunkten viel über das visuelle Programmieren lernen.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das am Ende aussehen könnte, liegen bereits einige Games bei. Darunter ein Spiel namens „Tuna Cube Factory 2“, Plattformer und diverse Shoot’em-ups. Letztere eignen sich womöglich ganz hervorragend zum Lernen.

Und es wäre selbstredend nicht im Gedanken der Community, wenn man seine eigene Kreation nicht mit der Welt teilen könnte. Diese Optionen werden in jedem Fall auch geboten. Wenn ihr ein Spiel entwickelt, könnt ihr sie digital teilen.

Eine lustige Idee, wenn auch nicht unbedingt etwas Neues. Aber wer weiß, vielleicht ist ja insbesondere das Tutorial und die Art, wie Nintendo an die Sache herangeht, noch einmal mit einem gewissen Twist behaftet?

Falls euch das Projekt interessiert, solltet ihr abschließend wissen, dass ihr die Spiele – zum Beispiel im Free-Programming-Modus – nicht mit dem Controller erschaffen müsst. Es ist sogar möglich, eine Maus über den USB-Port der Nintendo Switch anzuschließen und alle Arbeiten mit der Maus auszuführen. Und beim anschließenden Spieletest eures Meisterwerks könnt ihr dann natürlich wieder zum Controller wechseln.

„Game Builder Garage“ erscheint am 11. Juni 2021 für die Nintendo Switch. Bedenkt, dass ihr neben dem „Spiel“ eine Nintendo Switch benötigt.