Nintendo Switch Lite in Blau jetzt vorbestellen: Preorder der neuen Farbe eröffnet

Erst kürzlich hat Nintendo die Switch Lite in einem schönen erfrischenden Blau angekündigt, schon steht die Handheld-Konsole zur Preorder bereit. Wir zeigen euch, bei welchen Händlern ihr das neue Modell ab sofort vorbestellen könnt.

Nintendo Switch Lite in Blau kaufen: Hier ist die Preorder möglich

Wer die neue blaue Switch Lite pünktlich zum Release am 7. Mai 2021 in seinen Händen halten möchte, sollte die Nintendo-Konsole nun am besten vorbestellen und kann sich für einen Kauf bei Amazon, MediaMarkt oder Saturn entscheiden:

Was ist anders an der neuen Switch? In Sachen Innenleben unterscheidet sich die neue Variante der Lite-Konsole nicht von ihren pastellfarbenen Geschwistern. Lediglich die Farbe der Konsole ist neu und hebt sich mit dem tieferen Farbton von den helleren vier Farbvarianten der Switch Lite ab.

Nintendo Switch Lite erscheint im Mai in einer neuen Farbe: Release und Preis

Das Lite-Modell ist dabei eine kompaktere, leichtere und günstigere Version der normalen Switch und kann nur im Handheld-Modus bedient werden kann.

© Nintendo