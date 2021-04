New Pokémon Snap: Neuer Trailer heißt euch in der Lentil-Region willkommen

© The Pokémon Company

Pünktlich zum Release veröffentlichen Nintendo und The Pokémon Company einen brandneuen Trailer zu New Pokémon Snap. Darin wird die Lentil-Region vorgestellt und gezeigt, wie die dort lebenden Pokémon miteinander agieren.

New Pokémon Snap: Die Pokémon interagieren im neuen Trailer auf unterschiedlichste Weisen miteinander

Der rund fünf Minuten lange Trailer zu New Pokémon Snap verdeutlicht vor allem eines: Das Spiel ist unglaublich detailverliebt. Die unterschiedlichen Areale bieten eine Fülle an verschiedenen Pokémon in ihrem gewohnten Lebensraum. Manchmal passieren sogar echt spannende Dinge, bei denen es sich lohnt, die Kamera draufzuhalten.

Die offizielle Beschreibung zum Trailer:

„Aufstrebende Fotografen und Trainer, willkommen in der Lental-Region! Während eures Abenteuers über die vielen Inseln entdeckt ihr alle möglichen wilden Pokémon und seht, wie sie mit anderen Arten interagieren sowie die Topografie. Oh, und ihr wollt bestimmt dabei das ein oder andere Foto schießen!“

Auf der Fotosafari für die Nintendo Switch gibt es einiges zu entdecken und also bereitet eure Kamera schonmal vor. Das Spiel erscheint bereits am 30. April 2021.