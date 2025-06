Neue Funko Pops im Juni 2025 – Attack on Titan und Sonic the Hedgehog im Fokus

Der Juni 2025 bringt aufregende Neuigkeiten für Funko Pop-Sammler in Deutschland. Funko, bekannt für seine Lizenzprodukte und ikonischen Vinylfiguren, hat eine neue Reihe von Funko Pops angekündigt, die einige der beliebtesten Franchises abdecken. Von Attack on Titan bis zu Sonic the Hedgehog und mehr – die Vielfalt der Neuerscheinungen verspricht für jeden Sammler etwas Besonderes.

Attack on Titan: Die Giganten kehren zurück

Was macht die neuen Attack on Titan Funko Pops so besonders? Die neuen Funko Pops zu „Attack on Titan“ feiern die ikonischen Charaktere und Momente aus dem beliebten Anime und Manga. Die Serie, die für ihre dramatische Handlung und einzigartigen Charaktere bekannt ist, hat eine große Fangemeinde weltweit. Die neuen Figuren könnten Charaktere wie Eren Yeager oder Levi Ackerman in verschiedenen Posen oder mit besonderen Accessoires darstellen.

„Attack on Titan“ spielt in einer Welt, in der die Menschheit in Städten hinter riesigen Mauern lebt, um sich vor den gigantischen, menschenfressenden Titanen zu schützen. Diese neuen Figuren könnten Fans helfen, ihre Lieblingsmomente aus der Serie direkt ins Wohnzimmer zu holen.

Sonic the Hedgehog: Der blaue Blitz

Warum sind Sonic the Hedgehog Funko Pops ein Muss? Sonic the Hedgehog, bekannt als das schnelle, blaue Maskottchen von Sega, ist eine Ikone der Videospielwelt. Die neuen Funko Pops zu Sonic könnten Sonic in seiner klassischen Pose oder mit seinen Freunden wie Tails und Knuckles zeigen. Sie sind nicht nur eine Hommage an die klassischen Spiele, sondern auch an die neuesten Abenteuer in der Sonic-Welt.

Sonic wurde erstmals 1991 vorgestellt und hat seitdem eine Vielzahl von Spielen, TV-Shows und sogar einen Live-Action-Film inspiriert. Die Funko Pops bringen diese legendäre Figur in deine Sammlung und erinnern an das schnelle Abenteuer, das Sonic zu einem der bekanntesten Videospielcharaktere der Welt gemacht hat.

Weitere spannende Neuzugänge im Juni

Welche anderen Franchises werden mit neuen Funko Pops gefeiert? Neben „Attack on Titan“ und „Sonic the Hedgehog“ gibt es noch viele weitere spannende Neuzugänge. Dazu gehören Funko Pops von Klassikern wie „Zurück in die Zukunft“, „Casper“, „Ghostbusters II“ und „Phineas & Ferb“.

Diese Vielfalt an Figuren zeigt, dass Funko weiterhin alle Altersgruppen und Fandoms anspricht. Ob du ein Fan von Anime, klassischen Filmen oder beliebten TV-Serien bist, es gibt sicherlich eine neue Figur, die perfekt in deine Sammlung passt.

Exklusive Drops und Vorbestellungen

Wie kannst du die neuen Funko Pops vorbestellen? Die Vorbestellungen für die neuen Funko Pops beginnen in der Regel um 18 Uhr deutscher Zeit. Exklusive Drops und spezielle Figuren könnten jedoch schneller ausverkauft sein, daher ist es ratsam, frühzeitig zu bestellen. Die Figuren sind auf verschiedenen Plattformen wie Amazon, Entertainment Earth und dem offiziellen Funko-Shop erhältlich.

Mit diesen neuen Funko Pops kannst du deine Sammlung erweitern und gleichzeitig die Vielfalt und Kreativität feiern, die Funko zu einem so beliebten Sammlerobjekt gemacht haben. Teile uns in den Kommentaren mit, welche Funko Pops du im Juni unbedingt haben möchtest!