Netflix bietet in dieser Woche wieder viele sehenswerte Neuheiten: Wir präsentieren euch die Liste mit sämtlichen neuen Serien, Filmen, Dokus, Anime und Co., die dem Programm des Streaming-Dienstes vom Montag, den 7. bis einschließlich Sonntag, den 13. September 2020 hinzugefügt werden.

In dieser Woche präsentiert der Streamingdienst mit „The Babysitter 2: Killer Queen“ die Fortsetzung zur blutigen Horror-Komödie von Regisseur McG. Übernatürlich wird es in der neuen Serie „Julie And The Phantoms“ über eine Jugendband mit Geistern und Dämonen. Ebenfalls neu ist die Comedyserie „Die Diva“ von und mit Comedian Katherine Ryan.

In der neuen Doku „Das Dilemma mit den sozialen Medien“ beleuchtet Netflix die gefährlichen Auswirkungen der sozialen Medien auf den Menschen. Selbst die Erfinder von Social-Media-Plattformen schlagen darin Alarm bezüglich der Entwicklung. Unterdessen hilft Produzentin Reese Witherspoon in der neuen Doku-Reihe „The Home Edit“ prominenten und normalen Menschen beim Entrümpeln, Aufräumen und Organisieren ihrer Wohnung.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im Monat September 2020 neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix: Alle Neuheiten im September 2020 im Überblick – Serien, Filme, Dokus

Alle weiteren Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch im Folgenden aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser September-Woche

Montag, 7. September

Mein Lehrer, der Krake (Original)

Dienstag, 8. September

Sternenstreif: Staffel 2 (Original)

Mittwoch, 9. September

Corazón loco – verrücktes Herz ( Original )

) Das Dilemma mit den sozialen Medien ( Original )

) La Línea ( Original )

) Mignonnes ( Original )

) The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt (Original)

Donnerstag, 10. September

Atiye: Die Gabe: Staffel 2 ( Original )

) Geheime Welt Idhún ( Original )

) Julie and the Phantoms ( Original )

) The Babysitter: Killer Queen (Original)

Freitag, 11. September

Die Diva ( Original )

) Family Business: Staffel 2 ( Original )

) Papa gesucht ( Original )

) Pets United (Original)