MontanaBlack Gamescom 2025: Warum der größte deutsche Streamer nicht dabei ist

Die Gamescom 2025 in Köln steht kurz bevor. Hunderttausende Gaming-Fans freuen sich auf Neuheiten, Community-Events und die Chance, ihre Lieblings-Creator live zu treffen. Doch ein Name fehlt auch dieses Jahr: MontanaBlack.



Viele fragen sich: Warum ist MontanaBlack nicht auf der Gamescom 2025 dabei? Und gibt es sogar ein Verbot?

Die Antwort ist komplex – es geht weniger um ein offizielles Verbot, sondern vielmehr um Sicherheitsauflagen und die Frage, wie Content-Creator auf der Messe agieren dürfen.

MontanaBlack und die Gamescom – eine schwierige Beziehung

Schon 2022 sorgte MontanaBlack für Schlagzeilen, als er spontan über die Messe streamte und dabei eine riesige Menschenmenge anzog. Die Situation wurde schnell zum Sicherheitsproblem: Besucherstrom und Notausgänge waren zeitweise blockiert. Seitdem geht die Messeleitung auf Nummer sicher.

Gamescom 2025: Akkreditierung nur mit Einschränkungen

Wie die Veranstalter bestätigten, erhielt MontanaBlack zwar eine Akkreditierung für die Gamescom 2025 – allerdings mit deutlichen Einschränkungen.



MontanaBlack hätte ausschließlich aus dem Creator Co-Working-Space (CCWS) streamen dürfen. Dieser Bereich ist jedoch nicht öffentlich zugänglich, sodass kein direkter Kontakt zu Fans möglich gewesen wäre.

Für MontanaBlack kam das nicht infrage. Er lehnte die Bedingungen ab, da für ihn die Begegnung mit der Community zum Messe-Erlebnis dazugehört.

Gamescom Streamer ausgeschlossen?

Offiziell spricht die Messe nicht von einem Ausschluss. Im Gegenteil: Man betonte, dass Content-Creator:innen wichtig seien und gezielt gefördert würden. Doch im Fall von MontanaBlack sei das Risiko zu hoch, wenn er frei über das Gelände streamt.



Damit ist klar: Auch wenn kein Verbot ausgesprochen wurde, bedeutet die Einschränkung faktisch, dass die Gamescom 2025 ohne MontanaBlack stattfinden wird.

Mehr als nur Reichweite zählt

Die Gamescom betont zudem, dass bei der Akkreditierung nicht nur Reichweite entscheidend sei, sondern auch der Bezug zur Gaming-Kultur. MontanaBlack begann zwar mit „Call of Duty“-Videos auf YouTube, doch heute liegt sein Fokus stärker auf Lifestyle- und Unterhaltungsthemen – was die Diskussion zusätzlich anheizt.

Gamescom 2025 ohne MontanaBlack

Die Gamescom 2025 wird erneut ohne den größten deutschen Twitch-Streamer stattfinden.