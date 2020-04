PlayStation 4-exklusiv für insgesamt einen Monat ist am vergangenen Dienstag die Remastered-Version der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht worden. Der Multiplayer ist jedoch nicht Teil der Neuauflage und das hat einen guten Grund, wie die Verantwortlichen auf dem offiziellen Activision-Blog erklärt haben.

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered erscheint nicht im russischen PSN

Klassisches Kartenerlebnis im Modern Warfare-Universum

Verständlicherweise möchten die Entwickler vermeiden, dass es zur gleichen Zeit mehrere Multiplayer-Games aus dem Modern Warfare-Universum gibt. Schließt verfügt der aktuelle Ableger Call of Duty: Modern Warfare aus 2019 über eine vollwertige Multiplayer-Erfahrung, während erst vor einigen Wochen die Standalone-Version von Call of Duty: Warzone für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht wurde.

Das Ziel sei es dabei, anstatt ein separates Multiplayer-Erlebnis zu Modern Warfare 2 als eigenständiges Paket zu veröffentlichen, klassische Kartenerlebnisse in das Modern Warfare-Universum einfließen zu lasen, damit es im Laufe der Zeit wächst und wächst.

© Activision

„Mit Crossplay, der kostenlosen Veröffentlichung neuer Karten, Modi, Waffen und weiteren Inhalten nach dem Start und dem Start von Warzone, dem kostenlosen Call of Duty-Erlebnis für jedermann, wird das Modern Warfare-Universum erweitert und den Spielern neue Erfahrungen bringen.“

Entsprechend sieht es der Plan von Publisher Acitivision und Entwickler Infinity Ward vor, dass in den nächsten Wochen und Monate weitere Remakes von klassischen Map in den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare finden. Schon jetzt können Spieler in dem aktuellen Ableger beliebte Karten wie Shipment, Crash, Vacant oder Rust zocken.