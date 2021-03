Minecraft: Beta stellt Neuerungen aus dem nächsten Update 1.17 der Bedrock-Edition vor

Minecraft ist eines der beliebtesten Sandbox-Spiele aller Zeiten und wird auch nach fast zehn Jahren mit neuen Inhalten und Versionen versorgt. Im Oktober 2020 wurde ein Update auf Version 1.17 der Bedrock Edition mit dem Titel „Caves & Cliffs“ angekündigt.

Seitdem werden nach und nach mehr Details über die Inhalte bekannt. In einer Beta können sich die Spieler bereits einen ersten Eindruck davon verschaffen. Wie sich die Welt durch das Update verändern wird, erfahrt ihr hier.

Höhen und Tiefen in Minecraft: Die Spielwelt vergrößert sich

Wie der Titel der Ergänzung bereits verrät, bringt die neue Version hohe Berge und tiefe Höhlen mit sich. Durch die Bergspitzen erreicht die Spielwelt nun eine neue Höhe von 320 Blöcken, bisher lag diese bei 256. Durch Höhlen mit unterirdischen Biomen wird die Welt ebenfalls um 6o Blöcke tiefer als zuvor.

Die neuen schneebedeckten Berge, Höhlen und Wälder sollen außerdem neue Texturen, Erze, Kreaturen und Rohstoffe mit sich bringen. Wer ganz genau hinsieht, hat vielleicht sogar das Glück, einen der leuchtenden Tintenfische im offenen Meer zu finden. Diese sind allerdings sehr schwierig zu fangen.

Spannende Neuerungen ohne Releasetermin

Die Inhalte des Updates für „Minecraft“ sind vielversprechend und bieten den Spielern durch neue Gebiete und Materialien noch mehr Möglichkeiten, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Wann diese Inhalte ihren Weg in das Spiel finden werden, bleibt allerdings weiter unbekannt.

Wer trotzdem schon mal einen Blick in die Neuerungen von Caves & Cliffs werfen möchte, kann in die Betaversion für Xbox One, Windows 10 oder Android via Google Play reinschauen. Davor solltet ihr eure Welten allerdings sichern, da die Beta das normale Spiel überschreibt und ihr danach womöglich keinen Zugriff mehr auf euren alten Stand habt.