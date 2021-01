MediaMarkt: Nintendo Switch-Spiele – 3 kaufen und nur 2 bezahlen!

Passend zum bevorstehenden Wochenende gibt es im Onlineshop von MediaMarkt eine neue Aktion, bei der dieses Mal vor allem Nintendo-Fans voll auf ihre Kosten kommen dürften.

Vom 22. bis zum 24. Januar 2021 könnt ihr euch aus einer langen Liste an aktuellen Spielen für die Hybrid-Konsole Nintendo Switch drei Exemplare aussuchen, während ihr den günstigsten Titel geschenkt bekommt. Effektiv erhaltet ihr bei der Aktion also drei Nintendo-Spiele, müsst aber nur zwei bezahlen. Wie genau die 3-für-2-Aktion funktioniert, erklären wir euch im Folgenden.

Zeitraum: 22.01.21 – 08:00 Uhr bis zum 24.01.21 – 23:59 Uhr

22.01.21 – 08:00 Uhr bis zum 24.01.21 – 23:59 Uhr Aktion: Nintendo Multibuy Aktion (3 für 2)

Nintendo Multibuy Aktion (3 für 2) Händler: Nur bei MediaMarkt

3 kaufen und nur 2 bezahlen. Wie funktioniert’s?

Die neue Aktion von MediaMarkt funktioniert ganz einfach:

Wählt eure 3 Wunschprodukte Legt diese in den Warenkorb bei MediaMarkt Der Preisabzug findet im Warenkorb automatisch an der Kasse statt

Beispielrechnung: Kauf ihr euch beispielweise die drei Spiele Animal Crossing: New Horizons (49,99€), Super Mario 3D All-Stars (44,99€) und Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (49,99€), müsstet ihr eigentlich insgesamt 144,97 Euro bezahlen. Bei der 3-für-2-Aktion im Onlineshop von MediaMarkt wird allerdings der Kaufpreis des günstigsten Spiels in eurem Warenkorb automatisch abgezogen. In diesem konkreten Fall zahlt ihr letztendlich also für die drei Nintendo Switch-Titel nur 99,98 Euro.

© MediaMarkt/PlayCentral.de

Nintendo Multibuy Aktion (3 für 2) bei MediaMarkt

Die folgenden Nintendo Switch-Spiele können bei der 3-für-2-Aktion von MediaMarkt ausgewählt werden:

Besitzt ihr noch überhaupt keine Nintendo Switch, dann solltet ihr diesen Umstand unbedingt schnellstmöglich ändern. Eine Auswahl an verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Farben von Nintendos Hybrid-Konsole findet ihr ebenfalls im Onlineshop von MediaMarkt.