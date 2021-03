© Marvel/Disney – „Falcon And The Winter Soldier“

Das erfolgreiche Marvel Cinematic Universe wird zum Auftakt der Phase 4 mit einem Schwung neuer Marvel-Serien auf dem Streamingdienst Disney+ fortgesetzt. Nach der ersten Marvel-Serie WandaVision mit vielen Überraschungen und Wendungen im MCU geht es nahtlos mit der nächsten Superhelden-Serie The Falcon and the Winter Soldier am 19. März auf Disney+ weiter.

Im Zentrum stehen die Soloabenteuer der beliebten Helden Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) und James Buchanan „Bucky“ Barnes aka Winter Soldier (Sebastian Stan) aus den „Captain America“- und „Avengers“-Filmen. Fans dürften sich zu Recht die Frage stellen, wann genau im umfangreichen MCU nun die neue Serie angesiedelt ist. Serienmacher Malcolm Spellman und Regisseurin Kari Skogland klären mit neuen Details zur Story auch über die MCU-Timeline auf.

Wann spielt die neue Marvel-Serie in der MCU-Timeline?

Die Handlung der Serie schließt direkt an die Ereignissen aus „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ an: Sechs Monate nach Thanos Fingerschnippen ist die Welt nicht mehr so wie sie einmal war. Die Hälfte der Bevölkerung ist dem übermächtigen Titanen zum Opfer gefallen, ebenso ein Teil der beliebten Superhelden und Mitglieder der Avengers.

Zu den vielen Opfern zählt auch der Avenger der ersten Stunde, Captain America (Chris Evans), der sein legendäres Schild seinem treuen Freund Sam Wilson hinterlässt. Während Falcon (Anthony Mackie) und sein guter Kumpel Winter Soldier (Sebastian Stan) in einer aufgewühlten und chaotischen Zeit mit den Folgen der Ereignissen zu kämpfen haben, hat die US-Regierung bereits einen Ersatz für den beliebten Superhelden gefunden: John Walker (Wyatt Russell) aka US-Agent soll als nächster Captain America in die Fußstapfen von Steve Rogers treten.

Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) ist im Besitz von Captain Americas Schild © Marvel/Disney

Falcon & Winter Soldier: Neuer Captain America und bekannter Schurke

Während das Land in einer postapokalypsen Zeit im Chaos versinkt, kündigt sich die Rückkehr eines altbekannten Schurken an: Helmut Zemo (Daniel Brühl) aus „Civil War“ meldet sich mit seiner aus den Comics bekannten ikonischen Maske zurück. Im Kampf gegen die neue (alte) Bedrohung stürzen sich Falcon und Winter Soldier kopfüber in ein neues, gefährliches Abenteuer rund um die Welt. Dabei werden ihre Fähigkeiten und Geduld auf eine harte Probe gestellt. Unterstützung erhalten sie von der S.H.I.E.L.D.-Agentin Sharon Carter (Emily VanCamp).

Zudem versprechen die Serienmacher, dass die Fans mehr von Sam Wilsons Familie kennenlernen und wie Bucky Barnes versucht, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Die Serie wirft auch einen ersten Blick in die Zukunft des MCU nach der Infinity War-Saga.

Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) und Bucky Barnes aka Winter Soldier (Sebastian Stan) © Marvel/Disney

Falcon & Winter Soldier im März auf Disney+

Die neue Marvel-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ geht am 19. März auf Disney+ an den Start und umfasst sechs Episoden, die wöchentlich jeden Freitag mit einer neuen Folge auf dem Streaminganbieter erscheinen wird. Zur Einstimmung liefert die Miniserie Marvels Legends schon jetzt einen kurzen Rückblick auf die einzelnen Charaktere der Serie, Superhelden und dem Bösewicht Zemo.

Hier könnt ihr den finalen Trailer zur Serie sehen: