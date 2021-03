© Marvel/Disney – „Falcon And The Winter Soldier“

Die neue Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier ist auf dem Streamingdienst Disney+ noch nicht an den Start gegangen, schon dürfen sich Fans Hoffnung auf ein Sequel machen. Wenige Tage vor dem Release der nächsten Produktion aus dem beliebten Marvel Cinematic Universe, stellte Marvel-Chef Kevin Feige die MCU-Serie der Presse vor, die am 19. März auf Disney+ anlaufen wird.

Es dauerte nicht lange, bis die erste Frage der Journalisten über eine mögliche Fortsetzung in Form einer 2. Staffel gestellt wurde. Kevin Feige wollte sich aus verständlichen Gründen noch nicht in die Karten schauen lassen, doch seine recht vage Antwort klingt schon einmal vielversprechend: Für eine weitere, potenzielle Staffel gäbe es laut Feige bereits jede Menge Ideen. Jedoch wolle man sich noch nicht festlegen. Dafür versprach er, dass – ähnlich wie bei WandaVision – die Geschichte der Helden auch in den nächsten MCU-Filmen weitererzählt wird.

Superhelden Falcon und Winter Soldier erleben ihr erstes Soloabenteuer © Marvel/Disney

Nächste Marvel-Serie im März auf Disney+

In „The Falcon and the Winter Soldier“ gibt es ein Wiedersehen Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) und James Buchanan „Bucky“ Barnes aka Winter Soldier (Sebastian Stan), bereits bestens bekannt aus den „Captain America“- und „Avengers“-Filmen. Die beiden besten Kumpels müssen sich in ihrem Soloauftritt um die Nachfolge von Captain America kümmern. Sam Wilson ist im Besitz von Captain Americas Schild, während die US-Regierung bereits einen Ersatz für den beliebten Superhelden gefunden hat: John Walker (Wyatt Russell) aka US-Agent soll als nächster Cap in die Fußstapfen von Steve Rogers treten.

Disney+ zeigt The Falcon and the Winter Soldier: Poster und Trailer zur Marvel-Serie veröffentlicht

Gleichzeitig kündigt sich die Rückkehr eines altbekannten Schurken an: Helmut Zemo (Daniel Brühl) aus „Civil War“ meldet sich mit seiner aus den Comics bekannten ikonischen Maske zurück. Bei dem Kampf der Superhelden in einem gefährlichen Abenteuer rund um die Welt, werden sie von der bekannten S.H.I.E.L.D.-Agentin Sharon Carter (Emily VanCamp) unterstützt. Auch ein Wiedersehen mit Don Cheadle als War Machine soll es gerüchteweise geben. Hier könnt ihr den Trailer zur Serie sehen: