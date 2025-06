Mario Kart World überrascht mit offener Welt & 50 Charakter-Optionen

Mario Kart World, das am 5. Juni 2025 für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurde, hat einige bemerkenswerte Änderungen im Vergleich zu seinen Vorgängern eingeführt. Ein zentrales Thema, das viele Fans beschäftigt, ist die Zusammensetzung der spielbaren Charaktere. Während der neueste Teil der Serie viele neue Outfits und einige neue Fahrer bietet, sind einige beliebte Gastcharaktere aus anderen Nintendo-Franchises nicht mehr dabei.

Was ist der Grund für die fehlenden Charaktere?

Warum wurden viele beliebte Charaktere in Mario Kart World entfernt? Laut Kosuke Yabuki, dem Produzenten von Mario Kart World, wurden die Gastcharaktere aus Franchises wie Zelda, Animal Crossing und Splatoon bewusst weggelassen. Yabuki erklärte, dass diese Charaktere nicht in die Welt passen würden, die die Entwickler erschaffen wollten. Sein Ziel war es, ein zusammenhängendes Universum zu schaffen, das sich auf die Mario-Franchise konzentriert.

Yabuki betonte, dass sie während der Entwicklung viele Möglichkeiten mit den bereits vorhandenen Mario-Charakteren hatten und daher keine Notwendigkeit sahen, fremde Charaktere einzufügen. Dies spiegelt sich in der Vielzahl von Kostümen wider, die für die Hauptfiguren verfügbar sind, was den Spielern zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Wird es zukünftige Updates geben?

Werden die fehlenden Charaktere in zukünftigen Updates hinzugefügt? Die Abwesenheit anderer bekannter Charaktere wie den Koopalinge, Diddy Kong und Funky Kong hat bei vielen Fans Fragen aufgeworfen. Diese Charaktere hätten durchaus in das neue Spiel gepasst, was Hoffnung auf eine mögliche Rückkehr in zukünftigen Updates oder Erweiterungen gibt. Nintendo hat bisher keine offiziellen Ankündigungen zu neuen Inhalten gemacht, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir in Zukunft große Erweiterungen sehen könnten, ähnlich dem Booster Course Pass von Mario Kart 8 Deluxe.

Ein interessantes Detail ist, dass R.O.B., ein Charakter aus einem früheren Teil der Serie, in Form eines fahrbaren Motorrads in Mario Kart World zurückkehrt. Dies ist zwar ein Downgrade im Vergleich zu seiner voll spielbaren Rolle in Mario Kart DS, zeigt jedoch, dass die Entwickler kreative Wege gefunden haben, um Verbindungen zu früheren Spielen herzustellen.

Wie passt Mario Kart World in die Tradition der Serie?

Wie unterscheidet sich Mario Kart World von seinen Vorgängern? Mario Kart World setzt auf ein offenes Weltendesign und bietet Modi wie Freies Fahren und Knockout-Touren. Diese Neuerungen verleihen dem Spiel ein frisches Gefühl und erweitern die Möglichkeiten für die Spieler. Der Wechsel von einzelnen Rennen zu einer zusammenhängenden Welt hat einige Herausforderungen mit sich gebracht, aber die Entwickler strebten nach einer Innovation, die das traditionelle Gameplay der Serie weiterentwickelt.

Mit 50 spielbaren Charakteren, von denen 24 über alternative Kostüme verfügen, bringt Mario Kart World eine Vielzahl an Anpassungsoptionen. Die Entscheidung, den Titel Mario Kart World anstelle von Mario Kart 9 zu wählen, spiegelt den Wunsch der Entwickler wider, eine neue Herangehensweise an das Spiel zu etablieren.

Deine Meinung ist gefragt!

