Mafia 4 angeblich in Entwicklung mit Epics Unreal Engine 5

Mafia-Fans dürfen sich freuen: Neuen Gerüchten zufolge könnte der Entwickler Hangar 13 an Mafia 4 arbeiten und das Spiel mit der Unreal Engine 5 von Epic entwickeln. Das Studio arbeitete zuletzt unter dem Publisher 2K Games am dritten Teil der Spielreihe.

Mafia 4 wird ein Prequel

Die Gerüchte über ein neues Spiel aus dem „Mafia“-Universum stammen von einem Bericht von Kotaku, in welchem das Magazin mitteilte, dass der Hangar 13 Studioleiter Haden Blackman durch Nick Baynes ersetzt wird. Baynes war bisher Geschäftsführer des Brighton-Studios des Entwicklers.

Gleichzeitig enthüllte das Online-Magazin, dass das Studio derzeit angeblich an einem neuen „Mafia“-Spiel arbeitet. Die Details dazu sind momentan noch etwas dünn gesät, doch behauptet Kotaku, dass das Spiel derzeit unter dem Codenamen Nero entwickelt wird. Es soll sich dabei um eine Vorgeschichte zur bisherigen Trilogie der Spielreihe handeln.

Das Magazin EarlyGame behauptet in diesem Zusammenhang sogar, dass im Spiel der Fokus auf dem Aufstieg der Familie Salieri liegen wird. Dafür gibt es aber noch keine eindeutigen Quellen.

Gangsters Paradise in der Unreal Engine 5

Ein weiteres Detail, das Kotaku in seinem Bericht erwähnt, ist, dass das neue und damit vierte Spiel der Spielreihe mit der Unreal Engine 5 entwickelt werden soll. Es deutet darauf hin, dass die Entwickler*innen sich für das neue Spiel nur auf Next-Gen-Hardware konzentrieren wollen. Eine Gangster-Stadt in der Qualität der The Matrix Awakens-Tech-Demo? Hier dürften Fan-Herzen auf jeden Fall schon jetzt höher schlagen.

Leider ist momentan noch unklar, wann genau mit dem Prequel gerechnet werden kann. Den Informationen zufolge befindet sich das Spiel in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. So kann es noch Jahre dauern, bis ein erster Blick darauf geworfen werden kann.

