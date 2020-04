Als Disney Plus im November vergangenen Jahres im US-amerikanischen Raum an den Start ging, wurden die Abonnenten mit einem Live-Action-Remake des Films „Susi und Strolch“ aus dem Jahr 1955 begrüßt, in dem atemberaubende CGI-Technologie mit Live-Action-Welpen, Szenerien und Aufführungen kombiniert wurde – für viele Kunden einer der guten Gründe, warum sie Disney Plus abonniert haben. Nach dem großen Lob und der großen Beliebtheit des Films hat der Streaming-Dienst den Drehbuchautor von „Susi und Strolch“ erneut angeheuert, um einen weiteren Film aus dem breiten Disney-Portfolio umzusetzen. Zuschauer und Abonnenten dürfen sich nun auf ein Remake von Robin Hood aus dem Jahre 1973 freuen.

Robin Hood folgt dem Vorbild von Susi und Strolch

Wie auch bei „Susi und Strolch“ wollen die Macher erneut auf echte Tiere zurückgreifen, um dem Film einen einzigartigen Touch zu verleihen. Das Studio wird demnach weiterhin auf eine Kombination von Live-Action- und CGI-Hybridtechnologie setzen. In Hinblick auf die Story soll sich der Film ähnlich wie „Susi und Strolch“ der Grundidee der Story bedienen, jedoch auch eigene Akzente setzen dürfen.

„Robin Hood“ aus dem Jahre 1973 erzählt dabei die Geschichte des Fuchses Robin Hood, der seinem Namensvetter alle Ehre macht. Während der Löwe König Richard auf Kreuzzug geht, reißt dessen Bruder Prinz John die Macht des Königreichs an sich und macht seinem Volk mit steigenden Steuern und einer miserablen Führung das Leben schwer. Robin Hood kämpft gemeinsam mit seinen Freunden Little John und Maid Marian gegen die Tyrannei von Prinz John an, will dem Volk die zu Unrecht entrissene Steuer zurückgeben und so der Herrschaft des Prinzen ein jähes Ende bescheren.

Ein offizielles Startdatum steht aktuell noch aus – klar ist jedoch, dass der Film analog zu „Susi und Strolch“ exklusiv auf Disney Plus erscheinen wird und somit den Sprung in die Kinos nicht schaffen wird.