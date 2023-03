Lenovo Tablets 2023 – Die 6 Besten Modelle im Vergleich – Lenovo Yoga Tab 11, Pro und mehr!

Der Fernseher steht nicht zur Verfügung, ihr wollt aber genau jetzt beste Multimediaunterhaltung genießen? Wer sich nirgendwo in seinen Entertainmentmöglichkeiten einschränken lassen will, greift zum Tablet. Hier kommen Vorteile aus verschiedenen Welten zum Einsatz und ermöglichen euch einwandfreie Unterhaltung. Und das quasi überall.

Bei einem Handy ist der Bildschirm zu klein, ein Laptop kann je nach Modell zu schwer und zu klobig sein, um damit entspannt Filme und Serien schauen zu können, und wer hat bei Autofahrten schon seinen PC dabei? Ein Tablet hat hingegen genau die richtige Größe und mehr als genug Leistung, um Streamen in HD und ohne Ruckler zu ermöglichen.

Doch worauf muss man beim Kauf achten? Diese Frage beantworten wir euch in dieser Kaufempfehlung, wo wir für euch sechs Tablets vorstellen wollen, die sich perfekt dafür eignen, an jedem Ort und zu jeder Zeit medial unterhalten zu werden. Dabei haben wir uns für Modelle der Marke Lenovo entschieden, da dort viele Geräte genau diese Kriterien erfüllen.

Filme und Serien überall genießen: Die 6 besten Lenovo Tablets in 2023

Wer zu Hause, bei Freunden, unterwegs, auf der Toilette, im Garten und eigentlich so ziemlich überall die Möglichkeit haben möchte, auf die favorisierten Filme, Serien und Dokumentationen zuzugreifen, braucht bestenfalls ein ordentliches Tablet, das darauf ausgerichtet ist, Sendungen in HD und ohne Ruckler wiedergeben zu können.

Doch wer auf bekannten Video-on-Demand-Sendern wie beispielsweise Netflix, Disney+ oder auch Prime Video die eigenen Lieblingsshows genießen will, sollte vor dem Kauf auf einige Kriterien achten. Nur Tablets, die die folgenden Ansprüche befriedigen, ermöglichen nämlich einen angenehmen Filmabend ohne unangenehme Abstriche in der B-Note:

Die Akkulaufzeit muss selbst bei dauerhaftem Videostreaming über WLAN sehr hoch sein

muss selbst bei dauerhaftem Videostreaming über WLAN sehr hoch sein Die Größe und Qualität des Bildschirms ist genauso wichtig wie die Farbtreue und Auflösung

ist genauso wichtig wie die und Die Wiedergabe von 4K-Inhalten sollte ruckelfrei funktionieren

sollte ruckelfrei funktionieren Für alle, die keine guten Kopfhörer ihr Eigen nennen können, sollte auch die Lautsprecherqualität mindestens ansprechbar sein

Wer abseits unserer sechs Kaufempfehlungen aus dem Hause Lenovo noch ein bisschen auf eigene Faust stöbern möchte, sollte zudem darauf achten, dass das ausgesuchte Tablet den DRM-Standard von Google (Widevine Level L1) erfüllt, da ihr ansonsten nicht in den Genuss von Netflix in HD kommen werdet, was die ganze Anschaffung ad absurdum führt.

Solltet ihr zudem in Erwähnung ziehen, das Tablet eurer Wahl auch fürs Gaming zu benutzen, sind zusätzliche Kriterien wie die CPU, die GPU und die RAM wichtig. Warum genau und auf was ihr in diesem Fall noch achten solltet, erklären wir euch in unserem Artikel Einfach überall zocken: Die 8 besten Gaming-Tablets in 2021.

Das Lenovo Tab P11 Pro (2. Generation) © Lenovo Group Limited.

Lenovo Tab P11 Pro (2. Generation) – Das beste Tablet für Multimedia

Dieses 11-Zoll-Gerät ist schnell, leicht und überzeugt mit rundum hochwertiger Qualität. Dank dem OLED-Display könnt ihr Inhalte in gestochen scharfer Topbildqualität gucken, was bei Tablets in dieser Preisklasse alles andere als normal ist. Verzichten müsst ihr aber auf mobiles Internet per LTE oder 5G, weswegen es sich eher für das Büro oder Zuhause eignet.

Der Mediatek Kompanio 1300T Prozessor, der in diesem Lenovo Tab P11 Pro verbaut wurde, überrascht mit einem sehr hohem Arbeitstempo, wodurch sich Apps und Dateien super schnell öffnen lassen. Lediglich bei der Reaktion auf Benutzereingaben lässt die Reaktionszeit von knappen 70 bis 71 Millisekunden zu wünschen übrig.

Bildschirmgröße : 11.2 Zoll

: 11.2 Zoll Bildschirmauflösung : 2.560 x 1.536 Pixel

: 2.560 x 1.536 Pixel Maximale Helligkeit : 430 cd/m²

: 430 cd/m² Arbeitsspeicher : 8 GB

: 8 GB Interner Speicher : 256 GB

: 256 GB Prozessor : Mediatek Kompanio 1300T

: Mediatek Kompanio 1300T Grafikkarte : ARM Mali G77 MC9

: ARM Mali G77 MC9 Preis: 699,99 Euro

Doch alle Abzüge in der B-Note werden schnell vergessen, wenn ihr Filme und Serien auf dem extrascharfen und sehr detailreichen Display guckt. Hier ist eine Auflösung von 2.560 x 1.536 Pixeln möglich. Das Display ist sogar etwas höher als die sonst üblichen Bildschirme im 16:9-Format. Zudem ist der Farbraum mit 95,2% des Kinostandards DCI-P3 ungewöhnlich groß.

Doch nicht nur die Arbeitsgeschwindigkeit und das Display können an allen Ecken und Enden vollends überzeugen, auch die eingebauten Lautsprecher sind für dieses Preissegment sehr gut. Gleich vier ordentliche Lautsprecher wurden verbaut, die zwar nicht mit soliden externen Boxen mithalten können, aber unterm Strich dennoch einen guten Job abliefern.

Das Lenovo Tab M8 LTE © Lenovo Group Limited.

Lenovo Tab M8 LTE: Eine günstige Alternative

Wem knappe 700,- Euro für ein Tablet doch einen ganzen Batzen zu viel Geld sind, und wer lieber einige Abstriche in Kauf nimmt, um bei der Anschaffung eines neuen Geräts unter 200,- Euro zu bleiben, möchte den Blick vielleicht auf das Tab M8 LTE werfen, das aktuell für günstige 145,- Euro zu haben ist. Und dennoch mit Leistung überzeugen kann.

Das 8-Zoll-Tablet passt in so ziemlich jede Tasche und bietet eine Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln. Mit einer gemessenen Pixeldichte von mageren 189 ppi kann es mit anderen Modellen in dieser Liste zwar nicht mithalten, dafür ist es aber auch um Längen günstiger. Die Farbabdeckung und die maximale Helligkeit sind für den Preis absolut okay.

Bildschirmgröße : 8 Zoll

: 8 Zoll Bildschirmauflösung : 1.280 x 800 Pixel

: 1.280 x 800 Pixel Maximale Helligkeit : 350 cd/m² (Herstellerangabe), 330 cd/m² (Testseiten)

: 350 cd/m² (Herstellerangabe), 330 cd/m² (Testseiten) Arbeitsspeicher : 2 GB

: 2 GB Interner Speicher : 32 GB

: 32 GB Prozessor : MediaTek MT8321

: MediaTek MT8321 Grafikkarte : PowerVR GE8320

: PowerVR GE8320 Preis: 144,99 Euro

Dieses Gerät empfiehlt sich vor allen Dingen für jene unter euch, die neben der Multimediaerfahrung auch einen Hybriden aus Tablet und Handy suchen. Ihr könnt dieses Lenovo-Modell nämlich auch außerhalb des WLANs verwenden und unterwegs Gespräche ohne separates Smartphone führen. So schlagt ihr im Zweifelsfall zwei Fliegen mit einer Klappe.

Das stabile Metallgehäuse, das flotte WLAN, der solide Mono-Speaker und die lange Akkulaufzeit haben aber natürlich auch ihren Preis und der findet sich beim frustrierend langsamen Prozessor, der es beinahe unmöglich macht, mit diesem Tablet zu arbeiten. Der zäh agierende Speicher bereitet kaum Freude und Softwareupdates kommen eher selten rein.

© Lenovo Group Limited.

Lenovo Yoga Tab 11: Mittelklasse mit toller Akkulaufzeit

Irgendwo zwischen dem Tab P11 Pro und dem Tab M8 LTE findet ihr das Lenovo Yoga Tab 11, ein Mittelklasse-Tablet, das unter einer etwas veralteten Ausstattung leidet, aber dafür mit solider Performance, toller Akkulaufzeit und einem überraschend guten Stereo-Lautsprecher überzeugt. Hier steht der Nutzen jedoch über der Bildqualität.

Die maximale Helligkeit liegt mit knapp 372 cd/m² im ansprechenden Bereich und die Pixeldichte ist mit 212 ppi zwar gerade so durchschnittlich, für diesen Preis aber absolut in Ordnung. Lediglich die Farbdarstellung lässt zu wünschen übrig, da selbst der Standard-RGB-Farbraum nicht komplett dargestellt wird, sondern nur zu 96,5 Prozent.

Bildschirmgröße : 11 Zoll

: 11 Zoll Bildschirmauflösung : 2.000 x 1.200 Pixel

: 2.000 x 1.200 Pixel Maximale Helligkeit : 400 cd/m² (Herstellerangabe), 372 cd/m² (Testseiten)

: 400 cd/m² (Herstellerangabe), 372 cd/m² (Testseiten) Arbeitsspeicher : 8 GB

: 8 GB Interner Speicher : 256 GB

: 256 GB Prozessor : Mediatek Helio G90T

: Mediatek Helio G90T Grafikkarte : ARM Mali G76 MC4

: ARM Mali G76 MC4 Preis: 359,99 Euro

Wer beim Filme und Serien gucken aber keine zu hohen Ansprüche hat, sollte mit diesen Abstrichen durchaus leben können. Vor allen Dingen, weil die Akkulaufzeit genügend Leistung hat, um gleich mehrere Filme an einem Abend zu verschlingen. Auf unabhängigen Testseiten hat das Yoga Tab 11 bis zu 11,5 Stunden Dauer-Videogucken durchgehalten.

Hinzu kommen wirklich flotte Ladezeiten, was wunderbar ist, wenn ihr spontan Lust auf eine Show habt, der Akku aber aus dem letzten Loch pfeift. Nach soliden 2:41 Stunden ist dieses Tablet komplett aufgeladen. Bereits nach dreißig Minuten habt ihr schon wieder rund 29 Prozent Akku, was für einen zweistündigen Film mehr als ausreicht.

© Lenovo Group Limited.

Lenovo Tab M10 (3. Generation): Ordentliche Qualität zum kleinen Preis

Solltet ihr mit dem wunderbar niedrigen Preis des Lenovo Tab M8 LTE geliebäugelt haben, euch hat die eher mickrige Hardware aber abgeschreckt, da man mit dem Tablet abseits medialer Unterhaltung kaum etwas machen kann, ist das Lenovo Tab M10 der dritten Generation vielleicht genau das richtige für euch.

Die hier verbaute Hardware ist alles in allem ein ganzes Stück besser und doch ist der Preis mit knapp 180,- Euro immer noch ansprechend günstig. Wer sich für dieses Tablet der Marke Lenovo entscheidet, bekommt eine ordentliche Bildqualität und kann den Speicher bei Bedarf jederzeit erweitern. Die Akkulaufzeit ist mit knapp 5 Stunden aber etwas mau.

Bildschirmgröße : 10.1 Zoll

: 10.1 Zoll Bildschirmauflösung : 1.920 x 1.200 Pixel

: 1.920 x 1.200 Pixel Maximale Helligkeit : 320 cd/m² (Herstellerangabe)

: 320 cd/m² (Herstellerangabe) Arbeitsspeicher : 4 GB

: 4 GB Interner Speicher : 64 GB

: 64 GB Prozessor : Unisoc T610

: Unisoc T610 Grafikkarte : ARM Mali G52 3EE

: ARM Mali G52 3EE Preis: 179,99 Euro

Ihr seht schnell, wer hier Geld sparen möchte, muss wieder ein paar Abstriche in Kauf nehmen. Das Lenovo Tab M10 (3. Generation) hat ein relativ langsames Arbeitstempo, weswegen es sich eher zum Surfen, Shoppen und Filmegucken eignet, aber wer genau das sucht, sollte mit diesem Umstand keine großen Probleme haben.

Falls euch so etwas anspricht: Die vordere Linse dieses Tablets erlaubt euch das Einloggen per Gesichtserkennung, was bei einem Gerät unter 200,- Euro absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Der eingebaute Speicher ist hingegen ziemlich mickrig, dafür könnt ihr ihn jederzeit mit einer micro-SD-Karte erweitern, die es bereits für kleines Geld zu kaufen gibt.

© Lenovo Group Limited.

Lenovo Tab P11 Plus: Ein solides Streaming-Tablet

Mit 11 Zoll hat dieses Tablet ein schön großes Display, was natürlich eine gute Voraussetzung ist, um angenehme Filmabende zu erleben. Mit einer Pixeldichte von 213 ppi ist der Bildschirm ausreichend scharf und mit 390 cd/m² ist es auch angenehm hell, wodurch ihr dieses Gerät auch im Freien und bei Sonnenschein verwenden könnt.

Dank des 7.700 Milliamperstunden großen Akkus hat das Lenovo Tab P11 Plus auch einen relativ langen Atem und kommt auf rund acht Stunden ohne Boxenstopp an der Steckdose. Nach knapp 2:46 Stunden ist es auch schon wieder voll aufgeladen, was es zu einem guten Partner im Urlaub, auf langen Reisen oder bei Kabinenpartys macht.

Bildschirmgröße : 11 Zoll

: 11 Zoll Bildschirmauflösung : 2.000 x 1.200 Pixel

: 2.000 x 1.200 Pixel Maximale Helligkeit : 400 cd/m² (Herstellerangabe), 390 cd/m² (Testseiten)

: 400 cd/m² (Herstellerangabe), 390 cd/m² (Testseiten) Arbeitsspeicher : 6 GB

: 6 GB Interner Speicher : 128 GB

: 128 GB Prozessor : Mediatek Helio G90T

: Mediatek Helio G90T Grafikkarte : ARM Mali G76 MC4

: ARM Mali G76 MC4 Preis: 299,99 Euro

Zum Zocken eignet sich das Tablet zwar nicht wirklich, da dafür die verbaute Hardware einfach einen Tick zu schwach ist, dafür Sorgen Akkulaufzeit, Bildschirm und die hervorragenden internen Lautsprecher für ein gutes Film- und Serienerlebnis. Minuspunkte gab es aber für das Fehlen von Mobilfunkunterstützung sowie Klinkenanschluss.

Solltet ihr euch übrigens fragen, warum das Tab P11 Plus so viel günstiger ist als das Tab P11 Pro (2. Gen): Das teurere Tablet hat eine 1,71fach höhere Auflösung, knapp 24% mehr Pixeldichte, fast 15% mehr Akkuleistung, ist 0,6 mm dünner, hat einen Fingerabdruck-Scanner, beinahe 39% mehr Megapixel und so weiter und so fort.

© Lenovo Group Limited.

Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation): Etwas besser, etwas teurer

Das Lenovo Tab M10 (3. Generation) haben wir euch etwas weiter oben in dieser Liste empfohlen, da es gut ausgestattet ist und für kleines Geld erworben werden kann. Solltet ihr mit diesem Tablet geliebäugelt haben, doch irgendetwas hat noch gefehlt, dann sucht ihr wahrscheinlich das Lenovo Tab M10 Plus der dritten Generation.

Zum einen verfügt die Plus-Variante über eine stärkere Grafikleistung und liegt beinahe gleichauf mit starken Konkurrenzmodellen wie dem Samsung A8. Durch die zudem etwas stärkere Hardware lassen sich auf dem Tab M10 Plus (3. Generation) auch leistungshungrige AAA-Spiele spielen, jedoch nur auf normalen Grafikeinstellungen.

Bildschirmgröße : 10,6 Zoll

: 10,6 Zoll Bildschirmauflösung : 2.000 x 1.200 Pixel

: 2.000 x 1.200 Pixel Maximale Helligkeit : 400 cd/m² (Herstellerangabe)

: 400 cd/m² (Herstellerangabe) Arbeitsspeicher : 4 GB

: 4 GB Interner Speicher : 128 GB

: 128 GB Prozessor : Mediatek Helio G80

: Mediatek Helio G80 Grafikkarte : ARM Mali G52 MC2 GPU

: ARM Mali G52 MC2 GPU Preis: 289,99 Euro

Viel wichtiger ist jedoch, dass die Pro-Variante über eine bessere Akkulaufzeit verfügt. Während das Tab M10 gerade so fünf Stunden durchgehalten hat, könnt ihr mit dem Tab M10 Plus bis zu 8,5 Stunden Medienunterhaltung genießen. Die Prozessorleistung ist hingegen bei beiden Modellen recht ähnlich und kann als unterdurchschnittlich bezeichnet werden.

Ob euch die Vorteile gegenüber der normalen Version knapp 100,- Euro mehr wert sind, müsst ihr natürlich für euch selbst entscheiden. Wer mehr als nur Filme gucken mag oder wem eine längere Akkulaufzeit wichtig sind, ist mit dem Pro gut beraten, wer hingegen lediglich Netflix and Chill sucht, macht mit dem normalen M10 nicht viel falsch.

© Acepad.

Acepad TB10 Flexi: Die Tablet-Tastatur für Schreibwütige

Solltet ihr noch nach einer Tastatur suchen, mit der ihr euer Tablet viel einfacher und natürlich auch schneller bedienen könnt, gibt es zahlreiche Angebote im Netz, leider keine Erwähnenswerten von Lenovo selbst. Dafür jedoch von dem deutschen Anbieter Acepad, wo man sich auf Tablets spezialisiert hat und daher genau weiß, was man tut.

Die Tablet-Tastatur Acepad TB10 Flexi kommt im minimalistischen Design, funktioniert mit allen Tablets, die eine Größe von 8 bis 11 Zoll haben und speziell für die heimische Benutzung konzipiert sind. Die Verarbeitung dieses Modells gilt als solide, die Kundenrezensionen sind überwiegend positiv und es gibt keine nennenswerten Abstriche in der B-Note.