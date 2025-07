Legendary plant Übernahme von Lionsgate – Was bedeutet das für Hollywood?

Legendary Entertainment, das bekannte Studio hinter Filmen wie einem Minecraft-Film und Dune, befindet sich in Gesprächen, um Lionsgate Studios zu übernehmen. Wenn diese Übernahme zustande kommt, könnte sie die Filmindustrie erheblich beeinflussen. Lionsgate, das kürzlich von seinem achtjährigen Partner Starz, einem Fernsehsender und Streaming-Anbieter, getrennt wurde, könnte damit einen weiteren bedeutenden Schritt in seiner Unternehmensgeschichte machen.

Eine Übernahme von Lionsgate würde Legendary Zugang zu einer beeindruckenden Vielzahl von geistigem Eigentum verschaffen. Darunter befinden sich bekannte Franchises wie John Wick, Twilight und Die Tribute von Panem. Laut einem Bericht von Bloomberg befinden sich die Verhandlungen jedoch noch in einem frühen Stadium. Eine sofortige Übernahme wird nicht erwartet. Stattdessen erkundet Legendary die Möglichkeit, mit Lionsgate an mehreren bevorstehenden Projekten zusammenzuarbeiten, um festzustellen, ob die beiden Studios effektiv zusammenarbeiten können. Je nach Erfolg dieser potenziellen Filme könnte ein vollständiges Übernahmeangebot in Betracht gezogen werden. Offizielle Vertreter von Legendary und Lionsgate haben sich bisher geweigert, die Gespräche zu bestätigen oder zu dementieren.

Die Auswirkungen einer möglichen Übernahme

Was würde eine Übernahme für Legendary bedeuten? Eine Übernahme von Lionsgate würde Legendary einen erheblichen Katalog an Filmen und geistigem Eigentum bieten, die für zukünftige Projekte genutzt werden könnten. Lionsgate besitzt eine Bibliothek von mehr als 20.000 Film- und Fernsehveröffentlichungen, darunter Kultklassiker wie Saw und Dirty Dancing sowie kommerziell erfolgreiche Filme wie The Expendables und John Wick.

Legendary ist bekannt für seine Zusammenarbeit mit großen Studios wie Warner Bros. und Netflix und hat Filme wie The Dark Knight und Hangover produziert. Es ist auch die treibende Kraft hinter der Monsterverse-Filmreihe, die Kong: Skull Island und Godzilla x Kong umfasst. Eine Zusammenarbeit mit Lionsgate könnte das Portfolio von Legendary erheblich erweitern und neue Möglichkeiten für beide Studios schaffen.

Die finanzielle Perspektive

Wie beeinflusst die potenzielle Übernahme den Aktienmarkt? Berichte über die mögliche Übernahme haben dazu geführt, dass die Aktien von Lionsgate um bis zu 20% gestiegen sind, was zu einer Marktkapitalisierung von knapp unter 2 Milliarden Euro führte. Eine solche Transaktion würde Lionsgate-Aktionären wahrscheinlich eine beträchtliche finanzielle Belohnung einbringen.

Legendary hat in der Vergangenheit bereits bedeutende Schritte unternommen, um seine Reichweite zu vergrößern. Im Jahr 2024 kaufte Legendary die Wanda Group aus und wurde damit ein gleichberechtigter Partner mit dem amerikanischen Equity-Fonds Apollo Global Management. Nach dieser Veränderung kündigte der CEO von Legendary, Josh Grode, an, dass das Unternehmen milliardenschwere Übernahmen anstreben würde, um seine Reichweite zu erhöhen. Es gab sogar Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Paramount Pictures.

Zukunftsaussichten und mögliche Projekte

Welche neuen Projekte könnten aus einer Zusammenarbeit entstehen? Neben der Fortsetzung der Zusammenarbeit im Monsterverse ist Legendary auch an einem Magic: The Gathering-Film beteiligt, bei dem Matt Johnson Regie führen soll. Eine Partnerschaft mit Lionsgate könnte zu weiteren spannenden Projekten führen, insbesondere unter Nutzung des umfangreichen Filmkatalogs von Lionsgate.

Die potenzielle Übernahme von Lionsgate durch Legendary könnte eine neue Ära für beide Studios einläuten, in der sie gemeinsam neue Filme und Franchises entwickeln könnten. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Verhandlungen entwickeln und welche neuen Möglichkeiten sich für die Filmindustrie ergeben könnten.

Was hältst du von der Nachricht, dass Legendary Entertainment Lionsgate Studios übernehmen könnte? Lass es uns in den Kommentaren wissen!