Silent Hill-Vibes garantiert: Labyrinth of the Demon King ist unangenehm vertraut

Früher war alles besser? So sagt man zumindest. Und auch wenn da zumeist die pure Nostalgie aus den Menschen spricht, gibt es eine Sache, bei der das fast schon hinhaut.

Die Rede ist natürlich vom guten, alten Survival-Horror, der die Videospiellandschaft in den späten 90er-Jahren geprägt hat. Die Geburtsstunde von Resident Evil, Silent Hill, Phantasmagorie, Alone in the Dark und viele mehr – was war das nur für eine Zeit?

Heute gibt es unzählige Horrorspiele, aber für echte Silent Hill-Vibes braucht es da schon so einiges, um zu überzeugen.

Das neue Horrorspiel von Top Hat Studios verfolgt einen solchen Ansatz und katapultiert uns zurück zu den Survival-Horror-Anfängen. Aber seht am besten selbst.

Der Titel lässt eine fast schon unangenehme, beklemmende Atmosphäre aufkommen, wie es nur wenige Horrorspiele dieser Art schaffen.

Labyrinth of the Demon King ist echt unangenehm!

Aber was ist Labyrinth of the Demon King eigentlich? Im Kern geht es in „Labyrinth of the Demon King“ um das Lösen von Puzzles in einem Labyrinth. Das Setting ist an das feudale Japan angelehnt.

Auf unserem Weg bekommen wir es mit scheußlichen Monstern zu tun, die sich uns entgegenstellen. Unser Ziel ist es, den Dämonen, der unseren Lord verraten hat, zur Strecke zu bringen.

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, kämpfen wir uns mit Nahkampf- und Fernkampfwaffen durch die finsteren Scheusale, doch die Ressourcen für den Kampf sind rar gesät. Dieses klassische Feature der alten Schule darf auf keinen Fall fehlen.

Das Spiel macht insgesamt kein Geheimnis aus den Inspirationsquellen. So erkennen wir zum Beispiel die Ladebildschirme in Türenform aus „Resident Evil“ wieder. In der offiziellen Beschreibung ist die Rede von einem First-Person-Horror, der von klassischen Spielen wie King’s Field, Resident Evil und Silent Hill inspiriert wurde.

„Labyrinth of the Demon King“ kommt deshalb mit einer Retrografik, wie sie üblicherweise in den 90er-Jahren zu sehen war.

Das Spiel erscheint 2022 für den PC via Steam. Würdet ihr euch das Spiel ansehen oder ist euch die Atmosphäre zu unangenehm? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!