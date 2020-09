Kena: Bridge of Spirits wird auf nächstes Jahr verschoben

Wir müssen uns wohl noch ein wenig gedulden, bis wie uns mit Kena: Bridge of Spirits ins Abenteuer stürzen können. Wie Entwickler Emberlab nun bekannt gegeben hat, wird die Veröffentlichung des mystischen Spiels auf das kommende Jahr verschoben.

Kena: Bridge of Spirits erst 2021

Normalerweise sollte der Titel noch in diesem Jahr für PS4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht werden. Doch auch die Entwickler von „Kena: Bridge of Spirits“ blieben von den Auswirkungen des Coronavirus nicht verschont und die Arbeit im Homeoffice geht langsamer voran, als zunächst vermutet.

Außerdem war das Feedback nach der Trailer-Präsentation so gut, dass die Vorfreude in der Community zu wachsen schien und der damit zeitgleich steigende Anspruch zufriedenstellend erfüllt werden möchte.

Wann erscheint das Spiel nun? Der Release wurde deshalb auf das 1. Quartal 2021 verschoben. Den Delay gaben die Devs via Twitter bekannt:

***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020

Worum geht es in Kena: Bridge of Spirits? In dem Action-Adventure geht es um die junge Seelenführerin Kena, die sich auf die Suche nach einem heiligen Bergschrein zu einem verlassenen Dorf begibt.

In dem geheimnisvollen Wald trifft sie dabei auf die flauschigen Gefährten namens Rot. Die Fähigkeiten der Rots können verbessert werden und die Umwelt so manipulieren, dass die Protagonistin ihre Reise fortsetzten kann. Weitere Details zum Gameplay könnt ihr außerdem in diesem Beitrag nachlesen: