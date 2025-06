Justice League vs. Godzilla: Amanda Wallers Titanen-Armee greift ein

Die lang erwartete Fortsetzung eines der besten Crossover-Comics von DC ist endlich in den Comic-Läden verfügbar. In Justice League vs. Godzilla vs. Kong 2 kehren Godzilla und King Kong zurück, um das DC-Universum erneut zu verwüsten. Doch dieses Mal bleibt das DC-Universum nicht einfach nur passiv. Amanda Waller hat beschlossen, ihre eigene Titanen-Armee zu erschaffen, um sich mit den Giganten zu messen. Ihr Versuchsobjekt? Der beliebte Mischling aus Mensch und Hai, King Shark.

Die Justice League gerät in Schwierigkeiten

Warum greift die Justice League nicht sofort ein? Amanda Waller hat sich geschworen, die Titanen nie wieder ungehindert wüten zu lassen. Zusammen mit Colonel Leland Shaw vom Human Defense Corps gründet sie eine neue Suicide Squad, um eine eigene Titanen-Armee zu erschaffen. Ihr erster Schritt war die erzwungene Rekrutierung von Lex Luthor, der zuvor fast die Welt zerstört hatte.

Währenddessen genießt die Justice League einen seltenen freien Tag, um der Hochzeit von Barry Allen und Iris West beizuwohnen. Die meisten Mitglieder verfolgen die Zeremonie jedoch aus der Hall of Justice, da Barry seiner Braut noch nicht verraten hat, dass er der Flash ist. Nur Hal Jordan, Clark Kent und Lois Lane sind vor Ort. Doch als Lois einen Anruf erhält, dass Luthor entflohen ist, nimmt das Drama seinen Lauf.

Die Titanisierung von King Shark

Wie wurde King Shark zu einem Titan? Lex Luthor und Enchantress kombinieren ihre wissenschaftlichen und magischen Fähigkeiten, um King Shark mit arkaner Energie zu versehen. Die Folge: King Shark wächst zu einer Größe, die mit der von Godzilla vergleichbar ist. Doch die massive Vergrößerung hat unerwartete Auswirkungen auf sein Bewusstsein, und so beginnt King Shark, in Kapstadt zu wüten.

Die Situation eskaliert, als Godzilla das Auftauchen eines neuen Titanen bemerkt und sich entschließt, ihm eine Lektion zu erteilen. In einer brutalen Auseinandersetzung zeigt sich schnell, dass King Shark trotz seiner Größe nicht mit dem König der Monster mithalten kann. Godzilla bezwingt ihn mit einem spektakulären Wurf, und gerade als er seinen tödlichen Laserstrahl vorbereiten will, schrumpft King Shark wieder auf seine normale Größe.

Die Pläne der Suicide Squad

Was plant die Suicide Squad als Nächstes? Colonel Leland Shaw übernimmt die Kontrolle über die Suicide Squad, nachdem er Amanda Waller erschossen hat. Er ist fest entschlossen, die Titanen zu besiegen und die Menschheit vor ihnen zu schützen. Währenddessen sind Harley Quinn und Captain Cold auf Skull Island auf der Suche nach etwas, das möglicherweise die gleiche Energiequelle ist, die Superman und Supergirl schwächte.

Die Möglichkeit, eigene Titanen zu erschaffen, eröffnet der Suicide Squad neue Chancen. Doch es ist unwahrscheinlich, dass King Shark der einzige Titan bleibt. Killer Croc wäre ein naheliegendes nächstes Ziel. Eines steht fest: Shaw meint es ernst, und er wird nicht ruhen, bis die Menschheit nicht mehr machtlos gegenüber Superhelden und Titanen ist.

Justice League vs. Godzilla vs. Kong 2 ist jetzt im Handel erhältlich. Was denkst du über diese spannende neue Wendung? Teile deine Meinung in den Kommentaren!