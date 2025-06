Jurassic World Rebirth spaltet Meinungen – Wird es ein Kassenschlager?

Jurassic World Rebirth hat seine Premiere gefeiert, und die ersten Reaktionen sind eingetroffen. Die Meinungen gehen stark auseinander, was das Werk von Regisseur Gareth Edwards betrifft. Einerseits wird der Film für seine spannenden Actionszenen und die Rückkehr der ursprünglichen Faszination gelobt, die schon Jurassic Park zu einem Klassiker machte. Andererseits sind nicht alle begeistert, und einige Zuschauer bemängeln das Fehlen eines unvergesslichen Kinoerlebnisses.

Gemischte Gefühle bei den Zuschauern

Wie reagieren die ersten Zuschauer auf Jurassic World Rebirth? Auf der Plattform X haben sich viele zu Wort gemeldet. X-Nutzer @DravenReacts schwärmt:

Jurassic World Rebirth ist eine fantastische Ergänzung zur Franchise, liefert alles, was du dir wünschst, und noch mehr! Von der Action bis zur Kameraführung zeigt Gareth Edwards, wie man einen großartigen Dinosaurierfilm macht. Dieser Film fängt den Geist der Originale ein und zieht dich wieder in seinen Bann.

Andere wiederum sind weniger angetan. X-Nutzer @theFLICKpick beschreibt den Film als „eine Abfolge von vergesslichen Szenen, die nirgendwohin führen“ und bemängelt die fehlende Chemie zwischen den Figuren.

Ein nostalgischer Trip mit Schwächen

Liefert Jurassic World Rebirth die versprochene Nostalgie? Maude Garrett fand den Film insgesamt unterhaltsam, kritisiert jedoch einige vorhersehbare und peinliche Momente. Sie beschreibt ihn als „eine lustige Zeit, vollgepackt mit Nostalgie und Schreckmomenten“.

Jurassic World Rebirth wirft dir so viel entgegen, während du die mit Dinos übersäten Meere und Ländereien betrittst, dass die Spannung dich die ganze Zeit begleitet. Obwohl einige Momente vorhersehbar und andere entweder niedlich oder peinlich sind, ist es eine lustige Zeit voller Nostalgie und Sprünge.

Kassenschlager-Potenzial

Wie stehen die Chancen an den Kinokassen? Jurassic World Rebirth wird am 2. Juli 2025 in den Kinos anlaufen, pünktlich zum Unabhängigkeitstag-Wochenende in den USA. Prognosen zufolge könnte der Film über die fünf Feiertage hinweg zwischen 120 und 125 Millionen Euro einspielen. Obwohl dies der niedrigste Start für einen Jurassic World-Film wäre, könnte er dennoch zu einem der stärksten Starts über das Unabhängigkeitstag-Wochenende werden.

Ein entscheidender Verkaufsaspekt während der umfangreichen Marketingkampagne war das Versprechen, den Geist des geliebten Originals von 1993 zu vermitteln. Während Jurassic Park noch immer als Klassiker gilt, hat die Franchise insgesamt gemischte Kritiken erhalten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die vollständigen Kritiken im Vergleich zu diesen ersten Reaktionen auf X entwickeln werden.

Die Herausforderung, an ein Erbe anzuknüpfen

Kann Jurassic World Rebirth dem Erbe von Jurassic Park gerecht werden? Auf den ersten Blick scheint Jurassic World Rebirth eine Verbesserung gegenüber seinen direkten Vorgängern zu sein, auch wenn er es nicht ganz schafft, das Gefühl von Jurassic Park vollständig nachzubilden. Der erste Jurassic Park ist bekannt für seine beeindruckenden visuellen Effekte, die auch nach über drei Jahrzehnten noch beeindrucken, sowie für seine ikonischen Charaktere. Diese Elemente zu übertreffen, ist für jeden Film eine Herausforderung.

Fans der Franchise können dennoch auf eine spannende Fortsetzung hoffen. Wenn die Mund-zu-Mund-Propaganda positiv ausfällt, könnte Jurassic World Rebirth die hohen Erwartungen an den Kinokassen erfüllen.

Was denkst du über die ersten Reaktionen zu Jurassic World Rebirth? Teile deine Meinung in den Kommentaren!