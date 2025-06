Jurassic World Rebirth: Scarlett Johansson kämpft gegen Dino-Gefahr auf geheimer Insel

Die ersten Reaktionen zu Jurassic World Rebirth sind eingetroffen und es scheint, als würden die Dinosaurier immer noch die Erde beherrschen. Diejenigen, die an den Vorabvorführungen des neuen Jurassic World-Films teilnahmen, waren unter den Ersten, die den von Gareth Edwards inszenierten Teil sehen durften, der eine völlig neue Ära in der Jurassic Park-Franchise einläutet. Diese entwickelte sich in die Jurassic World-Trilogie, in der Chris Pratt und Bryce Dallas Howard die Hauptrollen spielten. Am 2. Juli 2025 bringt eine zweite Franchise-Wiedergeburt Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und Mahershala Ali an den gefährlichsten Ort der Erde: eine Insel-Forschungseinrichtung für den ursprünglichen Jurassic Park, die von den schlimmsten Dinosauriern bewohnt wird, die zurückgelassen wurden.

Die ersten Kritiken und Reaktionen

Wie sind die Reaktionen der Kritiker? Laut den ersten Reaktionen in den sozialen Medien und den Kritiken scheint Rebirth näher an einem Jurassic Park-Film zu sein als an Jurassic World. Die Reaktionen in den sozialen Medien sind überwiegend positiv, viele loben die Leistungen von Johansson, Bailey und Ali sowie die Dinosaurier-Action im Film.

Charlie Ridgley von ComicBook schreibt in seiner Vier-Sterne-Bewertung von Jurassic World Rebirth:

„Diese Ehrfurcht – sowohl vor den Dinosauriern als auch vor dem Filmemachen – ist es, die Jurassic World Rebirth konstant zum Fliegen bringt. Es geht nicht um eine große Handlung über das Ende des Lebens auf dem Planeten (tatsächlich wird so etwas eher als unvermeidliche Tatsache erwähnt) oder darum, eine epische Liebesgeschichte mit zwei Charakteren zu schaffen, die niemand mag. Edwards weiß, dass du wegen der Dinosaurier-Thrills gekommen bist, und sobald die Charaktere die Insel erreichen, liefert er diese in Hülle und Fülle.“

Ein Schritt in die richtige Richtung

Was sagen die Experten über die filmische Qualität? John Orquiola von ScreenRant nannte Jurassic World Rebirth „den besten Jurassic seit Steven Spielberg 1993“, während Hunter Bolding von ThatHashtagShow hinzufügt, dass „Scarlett Johansson immer noch 100% den Filmstar-Glanz hat. Sie wird wie ein Star gefilmt, als Star präsentiert und sieht absolut umwerfend aus.“

Variety-Kritiker Peter Debruge schreibt, dass das

„Dino-Franchise zu seinen Ursprüngen zurückkehrt“ und „der Film eine aktualisierte Version derselben grundlegenden Fahrt bietet, die Spielberg vor 32 Jahren angeboten hat, und dennoch fühlt er sich kaum wesentlich für die Gesamtmythologie der Serie an, noch signalisiert er, wohin die Franchise gehen könnte.“

Die Handlung von Jurassic World Rebirth

Was erwartet dich in der Handlung? Der Film spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion aus dem Jahr 2022. Die Ökologie der Erde hat sich als weitgehend unbewohnbar für Dinosaurier erwiesen. Die verbliebenen Dinosaurier existieren in isolierten äquatorialen Umgebungen mit einem Klima, das dem ähnelt, in dem sie einst gediehen. Die drei größten Kreaturen zu Land, zu Wasser und in der Luft innerhalb dieser tropischen Biosphäre tragen in ihrer DNA den Schlüssel zu einem Medikament, das der Menschheit lebensrettende Vorteile bringen wird, so der Pharmavertreter Martin Krebs (gespielt von Rupert Friend).

Die erfahrene verdeckte Einsatzleiterin Zora Bennett (Johansson) wird beauftragt, ein erfahrenes Team auf einer streng geheimen Mission zu führen, um das genetische Material von den noch lebenden Dinosauriern zu sichern. Sie rekrutiert das vertrauenswürdige Teammitglied Duncan Kincaid (Ali) und den Paläontologen Dr. Henry Loomis (Bailey). Als Zoras Operation auf eine Zivilfamilie trifft, deren Bootsausflug von marodierenden aquatischen Dinosauriern gekentert wurde – Reuben Delgado (Manuel Garcia-Rulfo) und seine Töchter Isabella (Audrina Miranda) und Teresa (Luna Blaise) sowie ihr Freund Xavier (David Iacono) – finden sie sich auf einer verbotenen Insel gestrandet, die einst eine geheime Forschungseinrichtung für Jurassic Park beherbergte.

Die kritische Rezeption

Wie beurteilen die Kritiker den Film insgesamt? David Rooney von The Hollywood Reporter schreibt:

„Es gibt einige mächtige neue Monster auf der Pirsch, aber dies ist hauptsächlich eine Zusammenstellung von recycelten Story-Elementen … Edwards ist eindeutig ein hingebungsvoller Spielberg-Fan und integriert subtile Hommagen, insbesondere in den offenen Wassersequenzen, die an Der weiße Hai erinnern. Jurassic World Rebirth wird wahrscheinlich niemandes Franchise-Liste anführen, aber langjährige Fans (ich zähle mich selbst dazu) sollten ihren Spaß haben.“

Christy Lemire von RogerEbert.com gab dem Film einen Daumen nach unten:

„Wenn Menschen in Gefahr sind, von monströsen, mutierten Dinosauriern verschlungen zu werden, kann Jurassic World Rebirth viel Spaß machen. Aber es erfordert eine Menge, wortwörtlich und im übertragenen Sinne, durch den Dschungel zu kämpfen, um dorthin zu gelangen.“

Ein eigenständiges Abenteuer?

Setzt Rebirth die Franchise für die Zukunft auf? Laut Liz Shannon Miller von Consequence:

„Setzt Rebirth eine vielversprechende neue Zukunft für die Franchise, wie der Titel vermuten lässt? Nicht genau — dies fühlt sich sehr nach einem eigenständigen Abenteuer an. Aber es beweist, dass es immer noch möglich ist, eine spannende und aufregende eigenständige Geschichte innerhalb dieser Franchise zu erzählen; während es möglicherweise nicht ganz mit dem Original mithalten kann, verliert es zumindest nicht den Blick für seine überzeugendsten Elemente. Dinosaurier könnten aussterben. Aber das Verlangen des Publikums, sie Menschen verschlingen zu sehen, wird niemals aussterben.“

Was hältst du von Jurassic World Rebirth? Teile deine Meinung in den Kommentaren!