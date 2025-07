Jurassic World Rebirth: Limitierte 4K Blu-ray Steelbook-Edition vorbestellen

Jurassic World Rebirth ist das neueste Kapitel in der Jurassic-Park-Reihe und wird nun nicht nur in den Kinos gezeigt, sondern auch als Vorbestellung für Blu-ray-Veröffentlichungen angeboten. Diese Veröffentlichung umfasst eine limitierte 4K Blu-ray Steelbook Edition, die sowohl das Cover als auch den Innenbereich mit Szenen aus dem Film ziert. Diese besondere Edition ist nicht nur ein Highlight für Sammler, sondern auch für alle, die den Film in bestmöglicher Qualität genießen möchten.

Besondere Editionen und Sammlungen

Welche besonderen Editionen werden angeboten? Neben der 4K Steelbook Edition wird auch eine einfache 4K Blu-ray, eine Standard-Blu-ray und eine DVD-Version angeboten. Zusätzlich gibt es eine Sammlung, die alle sieben Filme der Jurassic-Park-Reihe umfasst. Diese Sammlungen und Editionen sind perfekt für Fans, die ihre Sammlung vervollständigen möchten.

Die limitierten Steelbook-Editionen sind bekannt dafür, schnell ausverkauft zu sein, besonders bei solch beliebten Franchises. Falls du eine dieser Editionen möchtest, solltest du nicht zögern, deine Vorbestellung aufzugeben. Die Vorbestellungen sind derzeit auf der GRUV-Website von Universal erhältlich, mit einem Rabatt von 20% auf einen Einzelkauf, wenn du den Code SIGNUP20 verwendest. Auch andere Händler wie Amazon und Walmart bieten Vorbestellungen an.

Neue Sammlerobjekte und Spielzeuge

Was gibt es Neues an Sammlerobjekten zu Jurassic World Rebirth? Neben den Blu-ray-Veröffentlichungen gibt es eine neue Welle von Funko Pops und Spielzeugen, die im Zusammenhang mit Jurassic World Rebirth veröffentlicht wurden. Besonders hervorzuheben sind die neuen Funko Pop Figuren, die unter anderem den Distortus rex, Spinosaurus und Mosasaurus umfassen. Diese Figuren sind perfekte Ergänzungen für jede Sammlung und sind unter anderem bei Entertainment Earth und Amazon erhältlich.

Mattel hat ebenfalls eine Reihe von Spielzeugen herausgebracht, darunter der Rumble ’n Rampage Distortus Rex, der bei Fans für Begeisterung sorgt. Diese Spielzeuge bieten nicht nur Spielspaß, sondern sind auch hervorragende Sammlerstücke.

Ein Blick auf die Filmreihe

Was macht Jurassic World Rebirth besonders? Jurassic World Rebirth ist der vierte Film der Jurassic World-Reihe und der siebte Teil der gesamten Jurassic Park-Franchise. Regie führte Gareth Edwards, und der Film bringt eine Mischung aus bekannten und neuen Charakteren auf die Leinwand, darunter Scarlett Johansson und Mahershala Ali. Der Film setzt drei Jahre nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion an und zeigt die Herausforderungen, denen sich Mensch und Dinosaurier in einer unwirtlichen Umgebung gegenübersehen.

Es bleibt spannend abzuwarten, welche zusätzlichen Informationen und Details zu den Blu-ray-Veröffentlichungen und Sammlerobjekten in den kommenden Wochen enthüllt werden. Wenn du ein Fan der Jurassic-Park-Reihe bist, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um deine Sammlung zu erweitern. Teile uns in den Kommentaren mit, auf welche Edition oder welches Sammlerstück du dich am meisten freust!