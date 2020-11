iPhone 12: Alle Termine in der Übersicht

Wir erklären euch, wo ihr die beiden neuen Apple-Smartphones vorbestellen bzw. kaufen könnt, wie viel Geld die neuen Geräte kosten und was ihr noch über die Smartphone-Varianten von Apple wissen müsst.

Der US-Konzern Apple hat das neue iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max innerhalb einer Keynote offiziell vorgestellt . Potenzielle Käufer dürfen nun bereits zum iPhone 12 und iPhone 12 Pro greifen, doch in Kürze starten die Vorbestellungen für das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max.

