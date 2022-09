Inscope klärt Fans auf: „Ich befinde mich in einer Depression“

Auf den YouTube-Kanälen von Inscope ist es ruhig geworden. Nachdem er oft im Urlaub war und dort Vlogs gedreht hat, werden Uploads auf seinem Kanal immer unregelmäßiger und seltener. In seinem neusten Video schlägt er einen ernsteren Ton an und erklärt seinen Fans, wie es ihm zurzeit wirklich geht.

Inscope: „Was ist eigentlich los mit mir“?

Nie um einen Scherz verlegen sorgt Nico in seinen Videos immer für gute Laune. Die Videos auf seinem Kanal sind voll von Selbstironie und Witzen. Sein neustes Video hat allerdings ein ernsteres Thema, dass den YouTuber sichtlich mitnimmt.

Vielen seiner Fans sei aufgefallen, dass der YouTuber ständig nur noch mit verschiedensten Menschen im Urlaub ist. Seine Uploads seien sehr unregelmäßig geworden. Und obwohl man meinen könnte, dass er die beste Zeit seines Lebens hat, wirkt er nicht ehrlich glücklich.

Die Urlaube, in denen Inscope war, haben ihn in einer schweren Zeit Glücksgefühle spüren lassen. Er wollte diese Gefühle immer wieder zurück und ist deshalb häufig im Ausland unterwegs gewesen. Dennoch ging es ihm nie längerfristig besser und so hat er sich Hilfe gesucht.

Nico erklärt, dass er „seit Monaten an einer Depression“ leidet. Diese sei gekoppelt mit Zwangsgedanken. Genauer möchte der 27-Jährige auf diese Thematik nicht eingehen, da sie ihm sichtlich unangenehm ist. Ihm war es dennoch wichtig, seine Zuschauer*innen aufzuklären. Er befinde sich in Behandlung und hofft auf eine schnelle Verbesserung seinen Zustands.

Depressionen? Du bist nicht allein!

Depressionen sind eine heimtückische Krankheit. Niemand kann sie einem Menschen von außen ansehen. Wer an einer Depression leidet, ist nicht ständig nur traurig, sondern hat auch gute Tage. Depressionen können zudem mit weiteren psychischen Erkrankungen wie Zwangsgedanken oder Angstzuständen einhergehen.

Wichtig: Solltest Du Probleme haben, depressiv sein oder über Suizid nachdenken, kannst du dich unter 0800 111 0 111 oder 0800 -111 0 222 kostenlos an die Telefon-Seelsorge wenden. Dort erhältst du professionelle Hilfe und wirst beraten.

Wenn du über deine Probleme nicht reden kannst und dennoch Hilfe suchst, die Beratung der Telefon-Seelsorge ist auch über E-Mail möglich.

Kindern und Jugendlichen steht zusätzlich die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag zwischen 14 bis 20 Uhr jederzeit zur Verfügung. Die Nummer lautet 116 111.