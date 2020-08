Horizon Zero Dawn-Update 1.02 ist da, um PC-Probleme zu lösen

Ab sofort steht Update 1.02 für den PC-Port von Horizon Zero Dawn zum Download bereit. Der Patch soll die bestehenden Probleme und Fehler beheben, mit denen der einstige PS4-Exklusivtitel seit seinem PC-Launch zu kämpfen hat.

Horizon Zero Dawn: Keine Abstürze mehr dank Patch 1.02?

Ob das Update tatsächlich die ärgerlichen Abstürze und Bugs löst, über die sich einige Unmenge an Spielern beschwert haben, ist noch nicht vollends klar. Unter dem zugehörigen Reddit-Post wird allerdings deutlich, wie viele „Horizon Zero Dawn“ bereits von ihrem PC geschmissen haben und nun das Feedback der Spieler zu dem neuen Update abwarten, bevor sie eine Neuinstallation in Erwägung ziehen.

Und allzu gut sieht es noch nicht aus: Einige Spieler vermelden bereits jetzt erneute Abstürze und Grafikprobleme … Dass sich die Schwierigkeiten mit dem neuen Patch vollends gelöst haben, scheint also nicht der Realität zu entsprechen. Guerrilla Games kündigte jedoch an, weiter an der Performance und Funktionalität des Spiels zu arbeiten. Feedback aus der Community ist dabei immer gern gesehen.

Der holprige PC-Start von „Horizon Zero Dawn“ kam für viele Fans unerwartet. Immerhin hat der Titel in Sachen Story, Grafik und Technik zu PS4-Zeiten mehr als geglänzt und sich hoher Beliebtheit erfreut. Dem voraus ging außerdem der im Vergleich reibungslose Release der PC-Version von Death Stranding.