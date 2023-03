Hogwarts Legacy: Spieler entdeckt super seltenes Weltereignis

Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

Gut, dass wir im Spiel eine Vielzahl an phantastischen Tierwesen retten können. Wenn auch nicht unbedingt vor anderen Kreaturen, dann wenigstens vor den hiesigen Wilderern. Welche Arten ihr fangen und sogar züchten könnt, haben wir euch in unserem Leitfaden beschrieben.

Offenbar haben die Entwickler*innen am Tag dieser irrwitzigen Idee einen Clown gefrühstückt. Wie die Mahlzeit des Drachen nun ausfällt, können wir uns jedenfalls denken. Immerhin spart er sich das Getränk zum runterspülen. Die Milch hat er ja gleich in seinem Menü dabei, wenngleich diese ordentlich durchgeschüttelt wurde.

Dass sich die armen Kreaturen dabei nicht nur vor menschlichen Gegnern in Acht nehmen sollten, zeigt uns das Video eines Reddit Users. Dieser übt sich gerade darin, eine Kuh mittels Flipendo auf den Kopf zu stellen, was ohnehin schon ein traumatisches Erlebnis für das Milchvieh sein dürfte.

Die Welt der Hexen und Zauberer ist keine ungefährliche. So treffen wir in Hogwarts Legacy auf einige fiese Gestalten, die ihr Unwesen treiben und nicht nur uns, sondern überdies mit ihren Machenschaften den magischen Tierwesen bewusst schaden zufügen .

