Schatzgewölbe an der Clagmar-Küste: So löst ihr das Rätsel mit den 8 Blöcken in Hogwarts Legacy

In dem Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy gibt es allerlei wiederkehrende Rätsel, was natürlich ebenfalls für die Schatzgewölbe gilt, die ihr in großer Zahl und in jeder Region entdecken könnt. So auch in Clagmar-Küste wo direkt unter einem mittelgroßem Banditenlager zwei Trolle einen solchen Ort verbissen bewachen.

Wer die Kolosse im Kampf besiegt oder sich geschickt mit Desillusionierung an ihnen vorbei schleicht, findet sich schon bald in einem unterirdischen Raum wieder, wo der Durchgang zur Schatzkiste versperrt wird und wo ihr mit acht schweren Steinblöcken interagieren könnt. Was genau „Hogwarts Legacy“ an dieser Stelle von euch verlangt, verraten wir euch in diesem Guide.

Das Schatzgewölbe an der Clagmar-Küste: So löst ihr das Rätsel

Das Schatzgewölbe im Nordwesten von Clagmar-Küste muss natürlich erst einmal geöffnet werden, damit ihr das Rätsel im Inneren überhaupt erreichen könnt. Stellt dafür den nahen Würfel, den ihr im Notfall mit Revelio markieren könnt, auf die Steinplatte vor dem Eingang zum Gewölbe. Wirkt dann den auf Würfel und Platte angezeigten Zauber: Glacius.

Der Eiszauber beschert euch schließlich Zugang und nach wenigen Metern durch einen dunklen Tunnel findet ihr euch in dem zuvor beschriebenen Raum wieder. Vielleicht kennt ihr diese Form von Rätsel ja vielleicht auch schon, beispielsweise von dem Schatzgewölbe beim Marunweem-See. Für alle anderen folgt eine kurze Erklärung.

Ihr seht direkt vor euch, also in östlicher Richtung, acht große Steinblöcke, an denen jeweils ein goldener Griff hängt. Ihr könnt diese Blöke mit dem Zauber Accio herausziehen. Euer Ziel ist es nun, vier der acht Steine in der richtigen Reihenfolge herauszuziehen. Da es keine Hinweise darauf gibt, welche Reihenfolge die Richtige ist, kann das natürlich etwas zeitaufwendig werden.

Doch keine Sorge, da kommt unser Guide ins Spiel. Damit ihr nicht ewige Zeiten in dem Schatzgewölbe an der Clagmar-Küste verbringen müsst, haben wir die Rätselraterei übernommen und präsentieren euch hier unser Ergebnis. Dafür teilen wir die Steinblöcke in Zahlen ein: 1 bis 4 (links nach rechts) für die obere Reihe und 5 bis 8 (links nach rechts) für die Untere.

Lösung: 2, 3, 4, 8

Sobald ihr die Blöcke in dieser Reihenfolge herausgezogen habt, wird der Weg zur Truhe freigemacht und ihr erhaltet noch mehr zufällig ausgewählte Kleidung. Dafür habt ihr keinen Bedarf? Kein Problem, verkauft die überflüssigen Klamotten für einen guten Preis in eurem eigenen Geschäft: Kümmere dich um deine Angelegenheiten – So startet und absolviert ihr die exklusive PS5-Quest.

