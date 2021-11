Hideo Kojima: Der Mann hinter Metal Gear & Death Stranding steigt in die Film-Produktion ein

Hideo Kojima hatte schon immer ein Faible für Cinematographie, das hat er mit der Metal Gear Solid-Reihe und seinem jüngsten Werk Death Stranding vielfach unter Beweis gestellt. Auch in seiner Freizeit konsumiert der Allround-Kreativling Filme ohne Ende.

Nicht umsonst besteht sein Körper laut seinem Twitter-Profil zu 70 Prozent aus Filmen! Dass Kojima neben seinem Videospiel-Standbein also auch in die Filmindustrie einsteigen wird, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Jetzt ist es soweit: Seine Firma Kojima Productions eröffnet eine eigene Abteilung für Film, TV und Musik in Los Angeles.

Film, TV und Musik: Die großen Pläne von Hideo Kojima

Die neue Division soll die Spiele des Studios auch in andere Bereiche der Pop-Kultur führen und zwar unter der Leitung von Riley Russell. Der war zuvor bei PlayStation angestellt, wo er 28 Jahre lang in den verschiedensten Positionen gearbeitet hat, unter anderem als Führungskraft der Rechtsabteilung und als Vizepräsident für Geschäftliches.

„Die neue Abteilung wird damit beauftragt sein mit kreativen und talentierten Profis in den Bereichen Fernsehen, Musik und Filmen zu arbeiten, genau wie mit der vertrauteren Spiele-Industrie. Ziel des Teams ist es, die Reichweite und Aufmerksamkeit der Eigentümer, die sich aktuell bei Kojima Productions in Entwicklung befinden, zu erweitern und sie stärker in die Pop-Kultur zu integrieren“, erklärte Russell.

Wie stark Studio-Chef Hideo Kojima selbst an der Arbeit der Division beteiligt sein wird, kommentierte man nicht. Doch wer Kojimas Werke kennt, weiß, dass er diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen wird. Auch der Business Development Manager des Studios, Yoshiko Fukuda, meldete sich zu Wort:

„Neue Wege zu finden, um Fans zu unterhalten, mit ihnen in Kontakt zu treten und ihnen etwas Wertvolles anzubieten ist von größter Wichtigkeit in dieser schnelllebigen, sich verändernden Welt des Geschichtenerzählens. Unsere neue Abteilung wird das Studio in noch mehr Bereiche bringen, in denen wir unsere kreativen Geschichten auch abseits von Videospielen präsentieren und neue Wege öffnen zu können, um unseren Fans die Möglichkeit zu geben, zu kommunizieren und in diese Orten einzutauchen.“