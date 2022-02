Herr der Ringe-Serie: Neue Story-Details und erste bekannte Charaktere enthüllt

Amazon schickt im Herbst die mit Spannung erwartete Herr der Ringe-Serie beim Streamingdienst Prime Video an den Start. Nach einer Fülle an ersten Charakter-Postern sind jetzt im Vorfeld zum ersten Trailer (am 13. Februar) erste Szenenbilder der Fantasyserie erschienen, die einen ersten Blick auf die wichtigsten und auch neuen Charakteren aus der Mittelerde-Saga von J.R.R. Tolkien werfen. Gleichzeitig werden neue Details zur Story der Prequel-Serie enthüllt.

Bestätigt: Erster Trailer zur Herr der Ringe-Serie trifft in Kürze ein!

Erste Story-Details: Darum geht es in der HdR-Serie

Bislang wurde zur Handlung nur soviel verraten, dass die Serie während des Zweiten Zeitalters angesiedelt ist und somit tausende Jahre vor den Ereignissen aus „Der Herr der Ringe“ spielt. Im Zentrum steht die Entstehungsgeschichte von Mittelerde, in der Elben, Zauberer und Zwerge die Königreiche von Mittelerde besiedelten.

Wir bekommen das Schmieden der Ringe der Macht, zu dem auch der schicksalsträchtige Eine Ring gehört, der Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron ebenso wie die epische Geschichte der Insel Númenor und die letzte Allianz von Elben und Menschen zu Gesicht.

Erste Charakteren bestätigt: Galadriel und Elrond, Durin, Isildur und Celebrimbor

Ein Wiedersehen mit einer jungen Elben Galadriel wurde bereits frühzeitig bestätigt, jetzt steht anhand der Bilder endlich fest: Auch Elb Elrond spielt eine wichtige Rolle in der HdR-Serie. Weitere bekannte Charaktere wie der Zwergen-Anführer Durin IV, der zu dieser Zeit über das Zwergenreich Kazhad-dum herrscht. Erstmals können wir somit den vollen Glanz der berühmten Minen von Moria erleben – tausende Jahre bevor die Orks in den HdR-Filmen das einstige Königreich in Schutt und Asche legten. Als neue Figur wird die Zwergenprinzessin Disa in die Geschichte eingeführt, die auch auf einem der Plakate angedeutet wurde.

Weitere wichtiger Held aus der Zeit ist Isildur, ein Vorfahre Aragorns und späterer König der Menschen von Gondor, der im Verlauf der Geschichte eine tragische Figur im Kampf gegen Sauron spielt. Fehlen darf dabei auch nicht Celebrimbor, der Ringschmied, der unter anderem auch aus dem Videospiel Mittelerde: Mordors Schatten bekannt sein dürfte.

Zu den neuen Figuren, die eigens für die Serie entworfen wurden und in Tolkins Büchern nicht zu finden sind, gehört etwa der Mensch Halbrand, der die Bekanntschaft mit Galadriel macht und in einer „schicksalhafte Beziehung“ zueinander stehen. Auch eine verbotene Liebesbeziehung zwischen einer Menschenfrau Bronwyn und dem Waldelben Arondir stehen im Mittelpunkt der Geschichten.

Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Neue Bilder zeigen erstmals Charaktere der Amazon-Serie

Wer auf der Suche nach Hobbits oder Zauberer wie Gandalf ist, wird enttäuscht sein, denn die spielen zu diesem Zeitpunkt in Mittelerde noch keine Rolle. Jedoch versprechen die Showrunner Patrick McKay und John D. Payne, das neue Hobbit-ähnliche Gestalten Einzug in die Serie erhalten werden: die Harfoots.

Als bekannte Settings wurden neben der Minen von Moria, auch das Elben Königreich von Lindon und die Insel Númenor enthüllt, die im späteren Verlauf der Geschichte untergeht und zu Zeiten der HdR-Filme nur noch ein Mythos darstellt.

© Amazon – „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“

Erste bestätigte Charakteren und ihre Besetzung

Während die Liste der Besetzung umfangreich ausfällt, wurde bislang nur zu wenigen die passenden Namen ihrer Figuren preisgegeben. Einzig diese Charaktere sind derzeit bekannt:

Robert Aramayo als Elrond

Morfydd Clark als Galadriel

Owain Arthur als Prinz Durin IV.

Sophia Nomvete als Disa

Cruz Córdova als Arondir

Nazanin Boniadi als Bronwyn

Maxim Baldri als Isildur

Charles Edwards als Celebrimbor

Herr der Ringe-Serie: Alle Infos zu Cast, Story, Trailer und Starttermin