Harry Potter Fans begeistert – Neue Attraktion im Universal Epic Universe eröffnet

Die magische Welt von Harry Potter wird für Fans immer wieder realer, insbesondere durch die neuen Attraktionen im Universal Epic Universe. James und Oliver Phelps, bekannt als Fred und George Weasley, sowie Warwick Davis, der Filius Flitwick und Griphook verkörperte, waren von der neuen Attraktion „The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic“ tief beeindruckt.

James Phelps beschrieb seine Erfahrungen mit den Worten: „Es ist einfach großartig, weil ich mich dabei ertappe, wie ich an Dinge klopfe, um zu sehen, ob sie hohl sind, da ich an die Filmsets gewöhnt bin. Also ging ich heute im Ministerium herum und stellte fest, dass alles echt ist. Respekt an denjenigen, der all diese Viertelmillionen Male verfugt hat.“

Die Detailverliebtheit des Ministeriums

Was macht die neue Attraktion so besonders? Oliver Phelps betonte, dass die Detailverliebtheit der Attraktion ein wesentlicher Faktor ist, der immer wieder Fans anzieht. Er sagte: „Sie haben so viel Detail eingebracht, dass die Fans immer wieder zurückkommen, weil sie dieses Niveau der Ausführung lieben. Sie haben es wirklich großartig gemacht.“

In der Attraktion „The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic“ können Besucher von einem Muggel-Park in Paris in das atemberaubende Spektakel des Place Cachée der 1920er Jahre eintauchen. Dieser verborgene, geschäftige Einkaufsbezirk in der Zaubererwelt von Paris bietet zahlreiche gastronomische Einrichtungen wie das Café L’air De La Sirène und schicke Einkaufsmöglichkeiten wie Les Galeries Mirifiques.

Einzigartige Erlebnisse für Fans

Welche Erlebnisse erwarten die Besucher? Neben den Shopping- und Dining-Optionen gibt es auch ein lebendiges Theatererlebnis, Le Cirque Arcanus, und die Möglichkeit, vom zauberhaften Paris ins britische Ministerium für Zauberei zu reisen. Dort können Besucher die lang erwartete Gerichtsverhandlung der berüchtigten Dolores Umbridge im aufregenden Fahrgeschäft „Harry Potter and the Battle at the Ministry“ erleben.

Warwick Davis zeigte sich ebenfalls beeindruckt von der immersiven Erfahrung des Ministeriums. Er sagte: „Es ist einfach wunderbar, Teil dieser Themenpark-Eröffnungen zu sein. Ich möchte meinen Hut vor dem Universal-Team ziehen, das all dies entworfen und gebaut hat. Es ist ein dreidimensionales Kunstwerk. Es ist unglaublich.“

Die Zukunft der Harry-Potter-Welt

Was erwartet die Fans als Nächstes? Während HBO an einer TV-Serie inspiriert von Harry Potter arbeitet, konzentrieren sich die Phelps-Brüder auf andere Projekte des Franchises. James Phelps gab zu, dass sie die Neuigkeiten zur Serie nicht allzu genau verfolgen, da sie gerade mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „The Wizards of Baking“ beginnen.

Universal’s Epic Universe hat nun offiziell seine Pforten geöffnet. Bist du gespannt darauf, „The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic“ zu erkunden? Lass es uns in den Kommentaren wissen!