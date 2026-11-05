HandOfBlood: Polizei bestreitet Einsatz bei Instinct3 und wirft neue Fragen auf

Der rätselhafte Streamabbruch von HandOfBlood nimmt eine überraschende Wendung. Nachdem am Dienstagabend vermeintliche Polizeibeamte im Hintergrund seiner Twitch-Übertragung aufgetaucht waren, hat die Berliner Polizei einen entsprechenden Einsatz am Standort seiner Agentur Instinct3 bestritten. Damit steht plötzlich die Frage im Raum, ob der Vorfall möglicherweise inszeniert war.

Wie die Bild-Zeitung am 4. November berichtet, erklärte die Berliner Polizei auf Nachfrage, dass es am Abend des 3. November keinen Einsatz an der Adresse von Instinct3 gegeben habe. Eine Erklärung für die vermeintlichen Polizeibeamten und Einsatzfahrzeuge gibt es bislang nicht. BILD.de

Polizei dementiert Einsatz nach mysteriösem Streamabbruch

Bereits am Dienstagabend hatte der bekannte Streamer Maximilian Knabe für Aufregung gesorgt. Während seiner laufenden Twitch-Übertragung betrat eine Mitarbeiterin das Studio und bat ihn, sein Mikrofon stummzuschalten.

Durch die geöffnete Tür waren mehrere dunkel gekleidete Personen mit hellen Schriftzügen auf dem Rücken zu erkennen. Wenig später beendete HandOfBlood überraschend den Stream.

In unserer ersten News zum mutmaßlichen Polizeieinsatz berichteten wir bereits über die ungewöhnlichen Szenen und die anschließenden Spekulationen.

In sozialen Netzwerken verbreiteten sich außerdem Videos, die angeblich Polizeifahrzeuge vor dem Gebäude und eine aus dem Gebäude geführte Person zeigen.

Die neue Auskunft der Berliner Polizei stellt diese Darstellung nun infrage. Ob die kursierenden Aufnahmen tatsächlich am Standort von Instinct3 entstanden sind, ist weiterhin ungeklärt.

War der Polizeieinsatz bei HandOfBlood nur inszeniert?

Mit dem Dementi rückt eine andere Erklärung stärker in den Mittelpunkt: Möglicherweise handelte es sich um eine geplante Inszenierung.

HandOfBlood ist für aufwendige Videoproduktionen, ungewöhnliche Kostüme und kreative Aktionen bekannt. Auch seine Agentur Instinct3 arbeitet regelmäßig an größeren Projekten im Gaming- und Entertainment-Bereich.

Eine mögliche Verbindung könnte dabei zu einem bevorstehenden Fernsehauftritt bestehen. Am 8. November soll ProSieben ein Special der Sendung Experte für Alles mit HandOfBlood ausstrahlen. Ob der ungewöhnliche Streamabbruch damit zusammenhängt, ist allerdings nicht bekannt.

Auch eine eigenständige Marketingaktion oder ein neues Creator-Projekt wären denkbare Erklärungen. Konkrete Hinweise auf einen Auftraggeber oder eine Werbekampagne liegen derzeit jedoch nicht vor.

HandOfBlood kündigt weiterhin eine Erklärung an

Der Streamer selbst hat sich nach dem Vorfall bereits zweimal über Instagram an seine Community gewandt.

Zunächst versicherte er seinen Fans, dass sie sich keine Sorgen machen müssten. Am Mittwoch erklärte er außerdem, dass es ihm gut gehe, er aber vorerst offline bleiben und einige Dinge klären müsse.

Eine konkrete Erklärung für die Ereignisse lieferte er bislang nicht. Auch Instinct3 hatte eine Presseanfrage der Bild-Zeitung zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht beantwortet.

Damit bleibt offen, wer die vermeintlichen Polizeibeamten waren und weshalb der Livestream tatsächlich so abrupt beendet wurde.

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