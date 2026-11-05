Mit der Oris 8.6 lassen sich in Call of Duty: Modern Warfare 4 offenbar deutlich aggressivere Spielweisen umsetzen, als man es von einem Präzisionsgewehr erwarten würde. Ein neuer Build macht die Waffe überraschend mobil und ermöglicht in einem kursierenden Community-Clip zahlreiche Abschüsse mit nur einem Treffer.

Modern Warfare 4 erschien am 23. Oktober 2026 und startete laut der offiziellen Waffenübersicht mit 33 Waffen aus neun Kategorien. Die Oris 8.6 gehört zu den drei Präzisionsgewehren und kombiniert hohen Schaden mit einer niedrigen Feuerrate von 89 Schuss pro Minute, weshalb jeder Fehlschuss besonders schwer wiegt.

Dieser Oris 8.6 Build nutzt alle fünf Plätze

Das neue Setup soll die größten Stärken der Oris 8.6 erhalten und gleichzeitig ihre Handhabung für schnelle Multiplayer-Gefechte verbessern. Dafür werden alle fünf regulären Aufsatzplätze belegt:

Lauf: EXP Crosstac 22 Long Barrel

Verschluss: VX86 Heavy Bolt

Schaft: No Stock

Hinterer Griff: OPS-45 XP Grip mit Skeleton Grip

Magazin: 20 Round Mag

Der lange EXP Crosstac Lauf erhöht die effektive Reichweite und eignet sich damit als Gegengewicht zur offensiven Ausrichtung des Builds. No Stock und der Skeleton Grip legen den Fokus dagegen auf Mobilität, schnelleres Anvisieren und eine reaktionsfreudigere Handhabung.

Besonders wichtig ist das 20 Round Mag. Die Oris 8.6 besitzt standardmäßig nur zehn Patronen im Magazin, sodass dieser Aufsatz die verfügbare Kapazität verdoppelt. Dadurch lassen sich mehrere Ziele nacheinander bekämpfen, ohne nach wenigen Schüssen nachladen zu müssen.

Hoher Schaden trifft auf Run and Gun

Die Stärke der Zusammenstellung liegt nicht in maximaler Präzision auf große Entfernung. Stattdessen soll sie die enorme Durchschlagskraft der Oris 8.6 mit dem Tempo eines klassischen Multiplayer-Gewehrs verbinden. Der Community-Clip zeigt entsprechend einen offensiven Run-and-Gun-Spielstil mit schnellen Positionswechseln und vielen direkten Eliminierungen.

Ganz ohne Nachteile funktioniert die Kombination allerdings nicht. No Stock verschlechtert die Rückstoßkontrolle, während das große Magazin die Nachladezeit und Teile der Handhabung beeinträchtigt. Der VX86 Heavy Bolt stabilisiert das Gewehr beim Repetieren, reduziert dafür aber die ohnehin langsame Feuerrate zusätzlich.

Damit eignet sich der Build vor allem für kleinere Karten und Modi, in denen einzelne Ziele schnell ausgeschaltet werden können. In chaotischen Gefechten mit mehreren Gegnern bleiben Fehlschüsse gefährlich, weil zwischen den Schüssen vergleichsweise viel Zeit vergeht.

Season 1 könnte die frühe Meta verändern

Infinity Ward hat bereits am 28. Oktober 2026 mit einem größeren Balance-Pass auf die frühe Waffen-Meta reagiert. Die offiziellen Patchnotes führen unter anderem reduzierte Schadensmultiplikatoren für Han 86 und Oden sowie höhere maximale Schadensreichweiten für M4 und Kastov 762 auf.

Eine gezielte Abschwächung der Oris 8.6 ist in den bisherigen Launch-Updates nicht enthalten. Mit Season 1, die laut der offiziellen Ankündigung am 6. November 2026 startet, stehen jedoch weitere Anpassungen bevor. Bis dahin liefert der Build eine schlagkräftige Alternative zu den dominierenden Sturmgewehren und Maschinenpistolen, sofern die langsamere Schussfolge zum eigenen Spielstil passt.

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