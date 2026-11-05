Take-Two-Chef Strauss Zelnick weist die Sorge zurück, sein Unternehmen sei zu stark vom Erfolg von GTA 6 abhängig. Bei einem Gespräch auf der WSJ-Tech-Konferenz am 4. November 2026 konfrontierte ihn Journalistin Jessica Toonkel mit der Einschätzung, dass dem Publisher neben dem kommenden Rockstar-Blockbuster weitere große Hits fehlen könnten.

Zelnick reagierte im Originalinterview mit einem Verweis auf das umfangreiche Portfolio des Konzerns. Take-Two besitze 15 Marken, bei denen jeweils mindestens eine Veröffentlichung mehr als fünf Millionen Exemplare abgesetzt habe.

Take-Two zählt 15 erfolgreiche Marken auf

Nach Ansicht des Geschäftsführers verfügt Take-Two über eine der stärksten Sammlungen an eigenen Marken in der gesamten Spielebranche. Dies zeige sich nicht nur an den Verkaufszahlen, sondern auch an den Umsätzen, Gewinnen und dem Börsenwert des Unternehmens.

Wir haben 15 Marken, von denen jeweils eine einzelne Veröffentlichung mindestens fünf Millionen Einheiten verkauft hat. Ich denke, wir besitzen die beste Sammlung eigener Marken im Videospielgeschäft. Meine Antwort lautet deshalb: Sehen Sie sich die Fakten an.

Die im August 2026 veröffentlichte Investorenpräsentation von Take-Two führt die betreffenden Spiele und Reihen vollständig auf:

Grand Theft Auto

Red Dead Redemption

NBA 2K

Borderlands

Carnival Games

BioShock

Max Payne

L.A. Noire

XCOM 2

Bully Scholarship Edition

Mafia

Sid Meier’s Civilization

Midnight Club Street Racing

Tiny Tina’s Wonderlands

Risk of Rain 2

Mehrere Reihen erreichen zweistellige Millionenzahlen

Ein Blick auf die aktuellen Unternehmenszahlen unterstreicht Zelnicks Argument. Die gesamte Grand-Theft-Auto-Reihe kommt auf fast 475 Millionen ausgelieferte Einheiten, von denen mehr als 230 Millionen auf GTA 5 entfallen. Red Dead Redemption 2 liegt inzwischen bei über 87 Millionen Exemplaren.

Auch außerhalb von Rockstar Games besitzt der Konzern zugkräftige Namen. NBA 2K nähert sich weltweit 175 Millionen Einheiten, Borderlands hat die Marke von 100 Millionen überschritten und Sid Meier’s Civilization steht bei mehr als 80 Millionen. Im Interview verwies Zelnick außerdem auf WWE 2K sowie das Mobile-Geschäft von Zynga mit Titeln wie Words With Friends und Empires & Puzzles. Das gesamte Mobile-Portfolio des Unternehmens verzeichnet laut Take-Two mehr als zehn Milliarden Downloads.

Damit hängt das Geschäft nicht ausschließlich an GTA 6. Allerdings bleibt Grand Theft Auto die mit Abstand größte Marke des Publishers und dürfte einen erheblichen Anteil an den erwarteten Rekordzahlen des Geschäftsjahres 2027 tragen.

GTA 6 steht kurz vor der Veröffentlichung

Die Diskussion findet nur wenige Tage vor dem größten Launch in der Geschichte von Take-Two statt. Rockstar Games veröffentlicht GTA 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Der enorme Hype erklärt, weshalb Investoren die Abhängigkeit von einzelnen Blockbustern thematisieren. Zelnicks Antwort macht jedoch deutlich, dass Take-Two neben GTA über zahlreiche etablierte Konsolen-, PC-, Sport-, Strategie- und Mobile-Marken verfügt, die bereits über viele Jahre hinweg Millionenverkäufe erzielt haben.

Öffnet in einem neuen Tab