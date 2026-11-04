Polizei im Büro von HandOfBlood? Streamer bricht live ab und kündigt Erklärung an

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat am Dienstagabend, dem 3. November 2026, für Aufregung in der Community von HandOfBlood gesorgt. Der bekannte deutsche Streamer Maximilian Knabe musste seine laufende Twitch-Übertragung überraschend beenden, nachdem ihn eine Mitarbeiterin offenbar über eine dringende Situation informiert hatte. Im Hintergrund waren mehrere dunkel gekleidete Personen zu erkennen, bei denen es sich möglicherweise um Polizeibeamte handelte.

Kurz darauf verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken Spekulationen über einen Polizeieinsatz in den Räumlichkeiten des Streamers beziehungsweise seiner Agentur Instinct3. Was genau vorgefallen ist, bleibt bislang unklar. HandOfBlood hat sich inzwischen selbst zu Wort gemeldet und eine Erklärung für die kommenden Tage angekündigt.

Mitarbeiterin unterbricht HandOfBlood mitten im Stream

Der Vorfall ereignete sich während einer regulären Twitch-Übertragung am Dienstagabend. Nach mehreren Stunden Streaming betrat plötzlich eine Mitarbeiterin den Raum und bat Knabe darum, sein Mikrofon stummzuschalten.

Durch die geöffnete Tür waren im Hintergrund mehrere Personen in dunkler Kleidung zu erkennen. Auf deren Rücken befanden sich helle Schriftzüge, die in den verbreiteten Aufnahmen allerdings nicht eindeutig zu identifizieren sind.

HandOfBlood wirkte von der Situation überrascht. Nach einer kurzen Unterbrechung wandte er sich erneut an seine Zuschauer und erklärte, dass er die Übertragung beenden müsse.

Eine ausführliche Begründung lieferte er zu diesem Zeitpunkt nicht. Gerade dieser ungewöhnlich abrupte Abbruch sorgte anschließend für zahlreiche Fragen innerhalb seiner Community.

Gab es eine Polizeirazzia bei HandOfBlood?

In den Stunden nach dem Stream tauchten auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken weitere Aufnahmen auf, die angeblich Polizeifahrzeuge vor dem Gebäude zeigen. Auf einem der Videos soll außerdem eine Person zu sehen sein, die aus dem Gebäude geführt wird.

Ob diese Aufnahmen tatsächlich mit dem Zwischenfall während des Livestreams zusammenhängen, ist bislang nicht unabhängig bestätigt.

Auch die Vermutung, dass es sich um eine Razzia oder eine polizeiliche Durchsuchung gehandelt haben könnte, bleibt offen. Eine offizielle Bestätigung der zuständigen Behörden liegt bisher nicht vor.

HandOfBlood ist Mitgründer der Berliner Kreativagentur Instinct3, die unter anderem mit verschiedenen bekannten Content-Creatorn zusammenarbeitet. Ob ein möglicher Polizeieinsatz die Agentur, einzelne Mitarbeiter oder eine andere Angelegenheit betraf, ist derzeit nicht bekannt.

HandOfBlood beruhigt seine Fans und will sich erklären

Nach dem Vorfall meldete sich Maximilian Knabe über seine Instagram-Story bei seinen Followern.

Darin ließ er wissen, dass sich seine Community keine Sorgen machen müsse. Gleichzeitig kündigte er an, in den kommenden Tagen genauer auf die Ereignisse eingehen zu wollen.

Möglicherweise müsse er am Mittwoch, dem 4. November, zunächst noch offline bleiben.

Was hinter dem Zwischenfall steckt, ließ der Streamer offen. Insbesondere bestätigte er weder eine polizeiliche Durchsuchung noch die in sozialen Netzwerken diskutierte Vermutung, es könnte sich um eine inszenierte Aktion handeln.

Damit bleibt vorerst abzuwarten, welche Hintergründe HandOfBlood selbst zu dem überraschenden Streamabbruch nennen wird.

Öffnet in einem neuen Tab