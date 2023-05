HandOfBlood bringt zweite Runde des Influencer-Wrestling mit weiblichen Kämpfern

Praktikantin, die keine Lust hat nur Kaffee zu kochen und deshalb lieber Artikel schreibt. Wenn ich eine Superkraft hätte, würde ich Einhörner in alle Star Wars-Filme einbauen.

Ein Match zwischen den beiden Gewinnern Amar und Reved werden wir leider so nicht zu sehen bekommen, da es bei „WWE 2K23“ keine Möglichkeit für gemischte Kämpfe zwischen Männern und Frauen gibt.

Auch dieser spannende Kampf hatte irgendwann sein Ende. Niemand hatte eine Chance gegen die Finalistinnen Reved und Mienah. Am Ende konnte Reved den Kampf für sich entscheiden und darf damit beim scherzhaft angekündigten Main Event auf der Gamescom hinter Halle acht antreten.

Neben Streamerinnen und YouTuberinnen, haben es auch andere bekannte Persönlichkeiten in den Ring geschafft. Darunter Wrestlerin Bianca Belair, Angela Merkel oder Serienfiguren wie Kim Possible und Marge Simpson .

Hänno selbst kommentiert den Kampf zusammen mit seinem Kollegen Kalle . Dabei wird an Seitenhieben und kleinen Gags nicht gespart. Die beiden sind natürlich unparteiisch , bis ihre jeweiligen Partnerinnen Mienah und Shurjoka den Ring betreten. Da kann man sich schonmal etwas ablenken lassen.

HandOfBlood hat sich den Royal Rumble-Modus des Wrestling-Spiels WWE 2K23 zu Nutze gemacht, um deutschsprachige Influencerinnen gegeneinander antreten zu lassen. Dabei wurde, was Authentizität angeht, an nichts gespart. Für jede Kämpferin wurde ein Charakter erstellt , der seinem Vorbild mehr oder weniger ähnlich sieht.

Die Männer haben ihren Kampf schon hinter sich. Diesmal hat HandOfBlood 30 Influencerinnen aus dem deutschsprachigen Raum in einem Royal Rumble Wrestlingmatch auf YouTube gegeneinander antreten lassen. Wie bei den Männern auch, kommentiert von Hänno und seinem Kollegen Kalle. So lief der Kampf zwischen Reved, BibisBeautyPalace, Mahluna & Co.

