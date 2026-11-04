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GTA 6 mit 7,71 Millionen digitalen Vorbestellungen – PS5 klar vorn

Jens A. 2 Min. Lesezeit
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Mann mit Schutzbrille und Funkgerät in GTA 6
Bildunterschrift und Bildnachweis: Bildnachweis: Rockstar Games

Die Vorbestellungen für GTA 6 ziehen kurz vor der Veröffentlichung deutlich an. Der aktuelle Sales Tracker von Sensor Tower schätzt den digitalen Absatz auf 7,71 Millionen Exemplare für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Zahlen stammen nicht von Rockstar Games oder Take-Two und sind deshalb als externe Hochrechnung einzuordnen. Gegenüber dem erfassten Stand von 6,08 Millionen Einheiten am 13. Oktober 2026 entspricht das einem Plus von rund 1,63 Millionen Vorbestellungen innerhalb von drei Wochen.

PlayStation 5 dominiert die Vorbestellungen

Laut Sensor Tower entfallen etwa 74 Prozent der digitalen Vorbestellungen auf die PlayStation 5. Das entspricht schätzungsweise 5,74 Millionen Exemplaren. Für Xbox Series X|S werden rund 1,97 Millionen Einheiten und damit ein Anteil von 26 Prozent ausgewiesen.

  • PlayStation 5: rund 5,74 Millionen Vorbestellungen
  • Xbox Series X|S: rund 1,97 Millionen Vorbestellungen
  • Gesamt: rund 7,71 Millionen Vorbestellungen

Der geschätzte Wert dieser Bestellungen liegt bei ungefähr 751 Millionen US-Dollar. Auf Grundlage des aktuellen Referenzkurses der Europäischen Zentralbank sind das umgerechnet rund 672 Millionen Euro. Von Einnahmen in Höhe von fast einer Milliarde Euro kann damit noch nicht gesprochen werden.

Außerdem handelt es sich um geschätzte Konsumausgaben vor dem Abzug möglicher Plattformgebühren. Stornierungen sind ebenfalls weiterhin möglich. Physische Vorbestellungen werden von dem Tracker nicht erfasst, weshalb die Hochrechnung nicht sämtliche bereits reservierten Exemplare abbildet.

GTA 6 nähert sich dem Cyberpunk-Rekord

Als große Vergleichsmarke gilt Cyberpunk 2077. CD Projekt meldete zum Erscheinungstag am 10. Dezember 2020 offiziell mehr als acht Millionen Vorbestellungen. GTA 6 fehlen laut der aktuellen Hochrechnung somit weniger als 300.000 Einheiten, um diesen Wert zu übertreffen.

Ein direkter Vergleich ist allerdings nur eingeschränkt möglich. Die acht Millionen Vorbestellungen von Cyberpunk 2077 umfassten digitale und physische Exemplare auf mehreren Plattformen. Die Schätzung zu GTA 6 berücksichtigt dagegen ausschließlich digitale Bestellungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version gehört nicht zum angekündigten Konsolenstart.

Rockstar Games veröffentlicht GTA 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Deutschland zählt laut den offiziellen Vorbestellinformationen von Rockstar Games zu den unterstützten Ländern. Damit bleiben noch gut zwei Wochen, in denen GTA 6 die Marke von Cyberpunk 2077 voraussichtlich überschreiten könnte.

Öffnet in einem neuen Tab

Jens A.

Wenn bei GTA der fünfte Wagen brennt und irgendwo ein NPC flucht, ist Jens wahrscheinlich nicht weit. Bei PlayCentral kümmert er sich mit viel Herzblut um alles, was zockt, kracht und Spaß macht. Sei es ein Blockbuster mit Millionenbudget oder ein Indie-Perle mit Retro-Charme. Sein Fachgebiet? Open Worlds, Chaos-Sandboxen und Games, bei denen man "nur mal kurz reinschauen" wollte und dann plötzlich 3 Stunden später noch da sitzt. Immer kritisch, meistens fair und manchmal leicht übermüdet vom letzten Games-Marathon.

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