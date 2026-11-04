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Xbox Game Pass November 2026 – diese 15 Einträge sind in Welle 1 dabei

Nora M. 3 Min. Lesezeit
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Bildunterschrift und Bildnachweis: © Microsoft

Microsoft hat die erste Welle der neuen Xbox Game Pass-Spiele für November 2026 vorgestellt. Die offizielle Übersicht von Xbox fällt sogar umfangreicher aus als zunächst gemeldet: Statt zwölf umfasst sie 15 Katalogeinträge und damit 14 unterschiedliche Spiele, da Football Manager 27 separat für PC und Konsole aufgeführt wird.

Fünf der Spiele erscheinen direkt zu ihrem jeweiligen Release im Abo. Damit knüpft Microsoft an einen starken Oktober 2026 an, in dem unter anderem Gears of War: E-Day, Battlefield 6 und Valor Mortis sowie später Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Mouthwashing und The Séance of Blake Manor in den Game Pass aufgenommen wurden.

Alle Game Pass-Spiele im November 2026

Football Manager 27 und das Koop-Horrorspiel Pit of Goblin sind seit dem 3. November 2026 verfügbar. Am 4. November 2026 erweitert Microsoft das Programm um Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors und die Vollversion des rasanten Roguelite-Shooters Void/Breaker.

SpielTerminPlattformen
Football Manager 273. November 2026PC
Pit of Goblin3. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, PC
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors4. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
Void/Breaker4. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, PC
Escape Academy 2: Back 2 School5. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
Firefighting Simulator: Ignite5. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, PC
MySims Cozy Bundle5. November 2026Cloud, Konsole, PC
Football Manager 27 Console10. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, PC
Warhammer Survivors10. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
Tanuki: Pon’s Summer10. November 2026Cloud, Konsole, PC
Hope in the City11. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, PC
Thronefall11. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
John Carpenter’s Toxic Commando12. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, PC
Aphelion17. November 2026Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
Paw Patrol: Dino World17. November 2026Cloud, Konsole, PC

Fünf Veröffentlichungen starten direkt im Abo

Escape Academy 2: Back 2 School gehört zu den fünf Day-One-Neuzugängen. Der Nachfolger des Puzzle-Spiels aus dem Jahr 2022 verbindet Escape-Room-Aufgaben mit einer frei erkundbaren Spielwelt und unterstützt lokalen sowie Online-Koop für zwei Personen.

Ebenfalls am 5. November 2026 erscheinen Firefighting Simulator: Ignite mit Einsätzen für bis zu vier Personen und das MySims Cozy Bundle. Letzteres enthält überarbeitete Fassungen von MySims und MySims Kingdom.

Am 10. November 2026 folgen die Konsolenfassung von Football Manager 27, Warhammer Survivors und Tanuki: Pon’s Summer. Warhammer Survivors verbindet das bekannte Bullet-Heaven-Prinzip von Vampire Survivors mit Charakteren, Gegnern und Fähigkeiten aus dem Warhammer-Universum. In Tanuki: Pon’s Summer übernehmt ihr dagegen als fahrradfahrender Waschbär Lieferungen und Aufgaben, um einen Schrein rechtzeitig für ein Festival zu restaurieren.

Strategie, Mystery und Zombie-Action folgen

Hope in the City und Thronefall ergänzen den Game Pass am 11. November 2026. Während Hope in the City eine mysteriöse Familiengeschichte erzählt und Skizzen als Beweismittel nutzt, kombiniert Thronefall minimalistischen Städtebau mit nächtlichen Tower-Defense-Schlachten.

Deutlich blutiger wird es am 12. November 2026 mit John Carpenter’s Toxic Commando. Der First-Person-Shooter schickt Teams aus bis zu vier Personen durch halboffene Gebiete voller Zombiehorden. Den Abschluss der bislang angekündigten November-Welle bilden am 17. November 2026 das Science-Fiction-Abenteuer Aphelion von Don’t Nod und das familienfreundliche Koop-Spiel Paw Patrol: Dino World.

Öffnet in einem neuen Tab

Nora M.

Nora zockt schon länger als sie laufen kann – zumindest behauptet sie das gerne. Ob mitten in einer Zombie-Apokalypse oder beim Looten in verlassenen Hochhäusern: Wenn es knallt, kracht oder Gänsehaut macht, ist sie dabei. Ihr Markenzeichen? Eine große Klappe, ein noch größeres Herz für Indie-Games – und eine ungesunde Obsession mit roten Lederjacken und Desert Eagles. Wenn sie nicht gerade dem Endboss eins überbrät, schreibt sie charmant-chaotische Reviews, in denen mehr Persönlichkeit steckt als in manchem NPC.

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