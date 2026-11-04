Microsoft hat die erste Welle der neuen Xbox Game Pass-Spiele für November 2026 vorgestellt. Die offizielle Übersicht von Xbox fällt sogar umfangreicher aus als zunächst gemeldet: Statt zwölf umfasst sie 15 Katalogeinträge und damit 14 unterschiedliche Spiele, da Football Manager 27 separat für PC und Konsole aufgeführt wird.

Fünf der Spiele erscheinen direkt zu ihrem jeweiligen Release im Abo. Damit knüpft Microsoft an einen starken Oktober 2026 an, in dem unter anderem Gears of War: E-Day, Battlefield 6 und Valor Mortis sowie später Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Mouthwashing und The Séance of Blake Manor in den Game Pass aufgenommen wurden.

Alle Game Pass-Spiele im November 2026

Football Manager 27 und das Koop-Horrorspiel Pit of Goblin sind seit dem 3. November 2026 verfügbar. Am 4. November 2026 erweitert Microsoft das Programm um Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors und die Vollversion des rasanten Roguelite-Shooters Void/Breaker.

Spiel Termin Plattformen Football Manager 27 3. November 2026 PC Pit of Goblin 3. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors 4. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Void/Breaker 4. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Escape Academy 2: Back 2 School 5. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Firefighting Simulator: Ignite 5. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC MySims Cozy Bundle 5. November 2026 Cloud, Konsole, PC Football Manager 27 Console 10. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Warhammer Survivors 10. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Tanuki: Pon’s Summer 10. November 2026 Cloud, Konsole, PC Hope in the City 11. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Thronefall 11. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC John Carpenter’s Toxic Commando 12. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Aphelion 17. November 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Paw Patrol: Dino World 17. November 2026 Cloud, Konsole, PC

Fünf Veröffentlichungen starten direkt im Abo

Escape Academy 2: Back 2 School gehört zu den fünf Day-One-Neuzugängen. Der Nachfolger des Puzzle-Spiels aus dem Jahr 2022 verbindet Escape-Room-Aufgaben mit einer frei erkundbaren Spielwelt und unterstützt lokalen sowie Online-Koop für zwei Personen.

Ebenfalls am 5. November 2026 erscheinen Firefighting Simulator: Ignite mit Einsätzen für bis zu vier Personen und das MySims Cozy Bundle. Letzteres enthält überarbeitete Fassungen von MySims und MySims Kingdom.

Am 10. November 2026 folgen die Konsolenfassung von Football Manager 27, Warhammer Survivors und Tanuki: Pon’s Summer. Warhammer Survivors verbindet das bekannte Bullet-Heaven-Prinzip von Vampire Survivors mit Charakteren, Gegnern und Fähigkeiten aus dem Warhammer-Universum. In Tanuki: Pon’s Summer übernehmt ihr dagegen als fahrradfahrender Waschbär Lieferungen und Aufgaben, um einen Schrein rechtzeitig für ein Festival zu restaurieren.

Strategie, Mystery und Zombie-Action folgen

Hope in the City und Thronefall ergänzen den Game Pass am 11. November 2026. Während Hope in the City eine mysteriöse Familiengeschichte erzählt und Skizzen als Beweismittel nutzt, kombiniert Thronefall minimalistischen Städtebau mit nächtlichen Tower-Defense-Schlachten.

Deutlich blutiger wird es am 12. November 2026 mit John Carpenter’s Toxic Commando. Der First-Person-Shooter schickt Teams aus bis zu vier Personen durch halboffene Gebiete voller Zombiehorden. Den Abschluss der bislang angekündigten November-Welle bilden am 17. November 2026 das Science-Fiction-Abenteuer Aphelion von Don’t Nod und das familienfreundliche Koop-Spiel Paw Patrol: Dino World.

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