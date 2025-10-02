GTA Online – Halloween-Event: Neue Raubüberfälle und Belohnungen im Oktober 2025

Es ist wieder soweit: Die neue Eventwoche zu GTA Online ist da, und sie bringt eine Menge spannender Inhalte mit sich. Rockstar Games hat das Halloween-Event gestartet, das im gesamten Oktober verschiedene Aktivitäten bieten wird. Diese Eventwoche läuft vom 2. Oktober 2025 bis zum 8. Oktober 2025. Lass uns einen Blick auf die Highlights werfen.

Halloween-Inhalte kehren zurück

Welche Aktivitäten bietet das Halloween-Event? Rockstar Games hat das jährliche Halloween-Event gestartet, das fünf Wochen andauern wird. In den nächsten Wochen wirst du eine Rotation von klassischen Gegner-Modi, seltenen Kosmetika, Sammlerstücken und mehr erleben. In dieser Woche erwarten dich folgende Aktivitäten:

Cayo Perico Survival

Jack O’ Lanterns Sammelobjekte

Besessene Tiere als zufälliges Event

Insel-Zombies im Survival Creator

Beast vs. Slasher Gegner-Modus

Halloween-Masken, Gesichtsbemalungen, Wackelköpfe und mehr

Halloween-Belohnungen und Herausforderungen

Welche Belohnungen gibt es für die wöchentlichen Herausforderungen? Es gibt eine mehrwöchige Herausforderung mit mehreren Belohnungen. Wenn du die ersten drei Wochen der wöchentlichen Herausforderungen in diesem Monat abschließt, schaltest du die Vinewood Untoten Sammlung frei. Hier sind die Gegenstände, die du nach Abschluss der dritten Herausforderung erhältst:

Das Slasher Clown Outfit

Vinewood Zombie T-Shirt

PLEASE STOP ME Maske

Schädel-Lackierung für den Mammoth Avenger

Oktoberfest-Belohnungen

Welche Geschenke gibt es für das Oktoberfest? Logge dich diese Woche in GTA Online ein, um folgende Oktoberfest-Geschenke zu erhalten:

Pißwasser Good Time T-Shirt

Alpiner Hut

Goldene Pißwasser Shorts

Rot und Schwarz auf den Pißwasser T-Shirts

Pißwasser Lackierung für den Eberhard Titan 250 D

Modus-Updates und Boni

Welche neuen Updates gibt es im Spielmodus? Die Halloween Community Series ist aktiv. Der Angriff auf ATT-16 und Spezialfahrzeug-Rennen wurden entfernt. In dieser Woche ist die FIB Priority Datei das Projekt Breakaway File und zahlt doppelt.

Raubüberfälle und Fahrzeuge

Welche neuen Raubüberfälle und Fahrzeuge gibt es? Diese Woche kannst du an verschiedenen Raubüberfällen teilnehmen, darunter der Duggan-Raub mit dem Albany Hermes und der Gangster-Raub mit dem Albany Roosevelt Valor. Im Casino hast du die Chance, das Dewbauchee JB 700W zu gewinnen, das normalerweise 1.470.000 Euro im Legendary Motorsport kostet.

Wöchentliche Herausforderungen und Rabatte

Welche Herausforderungen und Rabatte gibt es diese Woche? Die wöchentliche Herausforderung besteht darin, zwei Wellen eines Survival ohne zu sterben zu überstehen. Als Belohnung erhältst du die Brown Vintage Zombie-Maske und 200.000 GTA$. Halloween-Masken sind diese Woche kostenlos. Außerdem gibt es 30 % Rabatt auf Fahrzeuge wie den LCC Sanctus, Albany Lurcher und viele mehr.

GTA+ Vorteile im Oktober

Welche Vorteile bietet GTA+ diesen Monat? Ein neuer Monat voller GTA+ Vorteile ist gestartet, darunter Zugang zu Rockstar Games-Klassikern und einer Vielzahl an GTA Online-Gegenständen.

Was hältst du von den neuen Inhalten und Belohnungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!