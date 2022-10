GTA Online hat 2021 eine große Halloween-Überraschung bekommen. Dementsprechend hoffen viele Fans darauf, dass auch 2022 ein umfangreiches Halloween-Event stattfindet. Dazu gibt es schon eine ganze Menge an möglichen Hinweisen, Funden und Spekulationen, die wir hier zusammenfassen.

GTA Online: Findet 2022 wieder ein Halloween-Event statt?

Die Chancen stehen sehr gut. Auch wenn es in einigen Jahren zwar eher klein ausgefallen ist, gab es eigentlich immer zumindest irgendetwas im Zusammenhang mit Halloween zu tun. Im Jahr 2021 bekam „GTA Online“ dann sogar wieder ein recht großes Halloween-Event spendiert.

Wann findet es statt? Einen genauen Termin für das Halloween-Event 2022 in „GTA Online“ gibt es noch nicht. Bisher wurde auch noch gar kein Event offiziell angekündigt. Aber wenn wir uns die Halloween-Events der Vergangenheit ansehen, lässt sich zumindest eine gute Schätzung abgeben:

Das „GTA Online“-Halloween-Event dürfte ungefähr am 27. Oktober 2022 starten. Halloween selbst ist wie immer natürlich am 31. Oktober.

Das könnte das Halloween-Event in GTA Online bringen

Wenn uns die letzten Jahre eines gelehrt haben, dann dass wir in „GTA Online“ während des Halloween-Events Grusel-Autos billiger bekommen können. Das könnte gut und gerne wieder der Fall sein und zum Beispiel die folgenden Autos betreffen:

MTL Nightmare Cerberus

Declasse Nightmare Brutus

HVY Nightmare Scarab

Vapid Nightmare Imperator

Annis Nightmare ZR380

Western Nightmare Deathbike

LCC Sanctus

Pfister Growler

Wie steht’s um Events? In den letzten Jahren gab es zur gruseligsten Zeit des Jahres natürlich auch immer die passenden Events. Dazu zählten zum Beispiel UFO-Sichtungen, wild gewordene Killer, die auf Spieler*innen losgehen sowie ein Geisterauto, das ebenfalls angreift.

Eine ganze Menge an Aktivitäten könnten ebenfalls zurückkehren. Da wären zum Beispiel die Alien Survivals, bestimmte Slasher-Maps oder Come out to Play sowie Condemned. Letztes Jahr gab es auch extra Erfahrungspunkte und Kohle für die Halloween-Bunker-Serie.

Bisher wurde auch dahingehend noch nichts offiziell angekündigt, ihr solltet euch also nicht zu früh freuen. Allerdings dürfte feststehen, dass Rockstar Games wieder Events und Modi mit Halloween-Thema in den Mittelpunkt stell. Nur wissen wir eben noch nicht genau, welche.

Dafür wurden unter anderem schon im Vorfeld neue Grusel-Klamotten mit Masken und einem Kürbis-Hoodie entdeckt:

Inhalt von Twitter anzeigen



Sogar einige Monate vor Halloween wurden auch schon ausgehöhlte Kürbisse in der Spielwelt gefunden:

Inhalt von Reddit anzeigen



Dabei dürfte es sich zwar um einen Fehler gehandelt haben, aber eventuell deutet der bereits auf ein „GTA Online“-Event zu Halloween hin, bei dem wir solche Kürbisse sammeln oder zerstören müssen.

Was haltet ihr von Halloween in GTA Online? Worauf hofft ihr, was würdet ihr euch für ein Event wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare.