GTA Online ist selbst nach all den Jahren immer noch für eine Überraschung gut. Zu verdanken hat das mittlerweile über fünf Jahre alte Online-Spiel dies nicht zuletzt den Spielern, die den Spielalltag in Los Santos immer wieder mit neuen Ideen äußerst abwechslungsreich gestalten.

Was ist momentan los in Los Santos? Dieses Mal dreht sich die Geschichte um einen Krieg der Alien-Banden, der bis zu diesem Zeitpunkt äußerst wilde Ausmaße angenommen hat. So manch uneingeweihter Spieler wird dabei verdutzt und meist tot auf den Straßen der Stadt zurückgelassen. Dabei fing alles ganz harmlos an …

GTA Online: Aliens Gangs und totaler Irrsinn

Es ist noch nicht lange her, da war einer kleinen Gruppe von Spielern im Online-Modus von „GTA 5“ ziemlich langweilig. Nicht ungewöhnlich, schließlich haben manche User schon so viel Zeit in dem Spiel verbracht, dass es einfach nichts mehr zu tun gibt, außer sich selbst bei Laune zu halten.

In diesem Fall haben sich die gelangweilten Gangster zusammengetan, schicke Alienkostüme angezogen und damit begonnen, in Los Santos Angst und Schrecken zu verbreiten. In geräumigen Vans und bewaffnet mit futuristischen Nahkampfwaffen fuhren sie durch die Stadt und schlugen ahnungslose Spieler zusammen.

Wie reagiert die GTA-Community? Wer jetzt denkt, das würde den anderen Spielern den Spaß verderben, der kennt möglicherweise die Online-Community von „GTA 5“ nicht sonderlich gut, denn die Reaktionen auf die brutalen Alien-Kloppereien waren weitgehend positiv und wurden als lustiger Gag verstanden.

Twitter und Reddit waren bereits nach kurzer Zeit voll mit Videos von Spielern in grünen Latexanzügen, die durch die Stadt fuhren und auf andere, aufstrebende Kriminelle einschlugen. Die Angst vor den außerirdischen Schlägertruppen war so groß, dass manch einer lieber den Freitod von der Autobahnbrücke gewählt hat, als diesem Schicksal entgegenzublicken.

Alien-Krieg in GTA Online

Doch damit hat die kleine Alientruppe einen Krieg ausgelöst, denn es dauerte nicht lange, da haben sich andere Spieler ebenfalls als Aliens verkleidet, jedoch in einer anderen Farbe. Was vorher noch wie eine Auseinandersetzung unter Gangs anmutete, entfaltete sich schon bald zu einem waschechten Kriegsszenario.

Was bedeutet das für andere Spieler? Seid einfach nicht überrascht, wenn ihr euch in „GTA Online“ einloggt und Zeuge davon werdet, wie zwei Alien-Gruppierungen sich bis aufs Blut mit allem bekämpfen, was ihnen zur Verfügung steht.

Wer Interesse daran hat, sich diesem Gemetzel anzuschließen, kann einfach mit loslegen. In einer bestimmten Crew müsst ihr dafür nämlich nicht sein. Entscheidet euch einfach entweder für das grüne oder das lila Alienkostüm, bewaffnet euch bis an die Zähne und stürzt euch direkt ins Getümmel.

Seid aber gewarnt. Seit der Krieg der Aliens ausgebrochen ist, darf das Tragen eines solchen Kostüms wie eine Zielscheibe verstanden werden.