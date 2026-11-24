Grand Theft Auto 6 beeindruckt nicht nur mit seinem detailreichen Vice City, sondern schickt unaufmerksame Fahrer auch direkt gegen eine Wand. Im Vice Decor District haben Fans einen täuschend echt gemalten Tunnel entdeckt, der aus der Entfernung wie eine gewöhnliche Fortsetzung der Straße aussieht.

Wer ohne abzubremsen darauf zuhält, erlebt allerdings eine schmerzhafte Überraschung. Hinter der vermeintlichen Durchfahrt wartet keine Abkürzung, sondern massives Mauerwerk samt Fahrzeugschaden.

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Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

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Der falsche Tunnel wird zur perfekten Falle

Das Wandbild befindet sich an einer Straßenkreuzung nahe einer Autobahnzufahrt. Perspektive, Fahrbahnmarkierungen und die gemalte Dunkelheit der Durchfahrt greifen so überzeugend ineinander, dass der Schwindel bei höherem Tempo kaum auffällt.

In sozialen Netzwerken kursieren bereits zahlreiche Aufnahmen von missglückten Durchfahrtsversuchen. Auch Content Creator Ludwig fuhr während eines Streams ohne Zögern in die Kulisse, wie der entsprechende Clip zeigt. Ob Rockstar Games das Wandbild bewusst als Falle entworfen hat, wurde nicht bestätigt. Angesichts der Platzierung und der verblüffenden Illusion liegt diese Interpretation allerdings nahe.

Die Szene erinnert stark an einen klassischen Looney-Tunes-Gag mit Road Runner und Wile E. Coyote. Bereits im Kurzfilm Fast and Furry-ous aus dem Jahr 1949 malt der Kojote einen Tunnel auf eine Felswand, um Road Runner zu stoppen. Der Vogel kann trotzdem hindurchlaufen, während Wile E. Coyote beim anschließenden Versuch selbst gegen die Wand kracht.

Rockstars Detailarbeit beschäftigt die Community

Der gemalte Tunnel ist nur eine von vielen kleinen Entdeckungen, die seit dem Release am 19. November 2026 die Runde machen. Ein weiteres Easter Egg greift beispielsweise die Lollipop Girl aus Grand Theft Auto 4 auf. In GTA 6 erscheint die bekannte Figur in abgewandelter Form als Meerjungfrau auf der Seite eines Wohnwagens.

Dass derartige Details innerhalb weniger Tage gefunden und millionenfach geteilt werden, liegt auch an der enormen Reichweite des Spiels. Laut Take-Two Interactive wurden vor dem Launch bereits 32,5 Millionen Exemplare verkauft. Am ersten Verkaufstag erzielte GTA 6 demnach einen weltweiten Umsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar und wurde damit zum größten Entertainment-Launch aller Zeiten.

GTA 6 stellt neue PlayStation-Rekorde auf

Auch auf der PS5 hat der Open-World-Titel historische Zahlen erreicht. Laut dem deutschen PlayStation Blog erlebten bis zum 22. November 2026 mehr als 39 Millionen unterschiedliche Nutzer die Geschichte von Jason und Lucia.

Insgesamt kamen dabei 683 Millionen Spielstunden zusammen. Zudem war GTA 6 auf 70 Prozent aller seit dem Release neu verbundenen PS5-Konsolen das zuerst gestartete Spiel. Das Abenteuer stellte außerdem einen neuen PlayStation-Rekord bei der Zahl gleichzeitig aktiver Nutzer auf.

Bei einer derart großen Community dürfte Vice City noch zahlreiche unentdeckte Anspielungen verbergen. Der falsche Tunnel zeigt jedenfalls schon jetzt, dass selbst Rockstars realistisch gestaltete Spielwelt gelegentlich den Regeln eines klassischen Cartoons folgt.

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