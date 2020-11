Wird God of War 2 Ragnarok gar nicht PS5-exklusiv?

Aktuell erscheinen PS5-Titel auch noch für die Last Gen, also der PS4. So könnt ihr beispielsweise Spider-Man: Miles Morales oder auch Assassin’s Creed Valhalla für beide Systeme erwerben. Sogar der zukünftige große First Party-Titel Horizon Forbidden West, der für PS5 kommt, erhält noch eine PS4-Version. Doch wie sieht es mit Sonys starkem Kriegsgott aus?

God of War 2: Was erwartet uns in dem Sequel für die PS5?

Gerücht: God of War 2 vielleicht nicht exklusiv für PS5

God of War 2 Ragnarok wurde vor wenigen Wochen von Sony offiziell für die PS5 angekündigt. Mehr als einen Teaser-Trailer gab es vom kommenden First Party-Blockbuster noch nicht zu sehen (wir konnten uns anhand des kurzen Videos aber schon einiges zusammenreimen!). Neue Infos gelangen sowieso nur sehr spärlich an die Öffentlichkeit. Aktuelle Gerüchte sprechen jetzt davon, dass das neue Kratos-Abenteuer nicht nur PS5-Spielern vorbehalten sein wird.

Wird God of War 2 ein Cross-Gen-Titel?

Erscheint „God of War 2“ als Cross-Gen-Titel für PS5 und PS4? Eine Aussage von PlayStation-Chef Jim Ryan sorgt zumindest für diese Spekulation.

Auf die Frage, ob „God of War 2“ ein Cross-Gen-Titel sein wird, antwortete Jim Ryan:

„Tut mir leid. Ich habe dazu heute nichts zu sagen.“

Diese Antwort lässt verschiedene Interpretationsweisen zu: Entweder Sony hat sich noch nicht entschieden oder man wolle sich zumindest die Möglichkeit offenhalten. Auch denkbar ist, dass sich der Publisher absichtlich so verschwiegen verhält, weil es wirklich ein Cross-Gen-Titel wird – oder eben nicht. Man will vielleicht die etwaige Ankündigung nicht vorwegnehmen.

Gerüchte sprechen davon, dass God of War 2 kein Exklusivtitel für die PS5 wird, sondern auch noch für die PS4 erscheint. © Sony Interactive Entertainment

Kratos‘ Rückkehr erst für 2021 angekündigt, Cross Gen macht aber Sinn

Der Release von „God of War 2“ ist für 2021 angekündigt. Vermutlich erscheint das Spiel sogar erst Ende des nächsten Jahres, da es bislang noch nicht mal was an Spielmaterial zu sehen gab. Es wird also noch viel Zeit bis zum Release vergehen.

„God of War 2“ wird zwar von Grund auf für die PS5 entwickelt, mit einem Cross-Gen-Release könnte man jedoch mehr Spieler ansprechen. Immerhin erschien der Vorgänger für die PS4. Die gleiche Taktik verfolgt Sony schon mit „Horizon Forbidden West“, das ebenfalls erst 2021 erscheinen soll.