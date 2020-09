GeForce RTX 3090: Wann startet der Verkauf? Uhrzeit und Datum

Derzeit sind die Möglichkeiten, um das eigene Konto effektiv zu plündern, recht mannigfaltig, schließlich kann seit der vergangenen Woche die PS5 vorbestellt werden (derzeit ausverkauft) und auch die Xbox Series X sowie Xbox Series S können nur noch mit etwas Glück in eurem Warenkorb landen.

Sollten euch die kommenden Next-Gen-Konsolen aber weniger interessieren, dann könnten euch womöglich die neuen Grafikkarten der RTX-Serie locken. Während die Nvidia GeForce RTX 3080 in der letzten Woche bereits nach wenigen Minuten ausverkauft war, startet am morgigen Donnerstag, den 24. September 2020 der Release der großen Schwester namens RTX 3090.

Termin und Uhrzeit zum RTX 3090-Verkauf

Bislang hat Nvidia nicht offiziell bekannt gegeben, um welche Uhrzeit der Verkauf der RTX 3090 starten wird. Im Fall der RTX 3080 war es so, dass das Embargo für Tests einen Tag zuvor am 16. September fiel, während der Release am 17. September um 15 Uhr stattfand.

Laut der Webseite Videocards fallen die Test-Embargos für die RTX 3090 Founders Edition sowie die Custom-Modelle dieses Mal zeitgleich mit dem Verkauf aller Grafikkarten am Donnerstag, den 24. September 2020 um 15 Uhr.

Embargo GeForce RTX 3090 Founders Edition: 24.09, um 15 Uhr

Embargo Custom-Modelle der RTX 3090: 24.09, um 15 Uhr

Offizieller Release der RTX 3090: 24.09, um 15 Uhr

The review embargo for GeForce RTX 3090 Founders Edition and custom models lifts at the same time:



September 24th, 6 AM PST — VideoCardz.com (@VideoCardz) September 22, 2020

Muss ich die Katze im Sack kaufen?

Bei der RTX 3090 habt ihr dieses Mal also nicht die Möglichkeit euch im Vorfeld über die tatsächliche Leistung der Karte auf Basis von unabhängigen Benchmarks zu erkundigen. Schließlich wird es wohl auch bei der High-End-GPU so sein, dass ihr blitzschnell zuschlagen müsst, wenn ihr die Karte möglichst zeitnah in euren Händen halten möchtet.

Ist das Kontingent der Grafikkarte erst einmal aufgebraucht, kann es einige Zeit dauern, ehe neue RTX 3090 bei den verschiedenen Onlinehändlern zur Verfügung stehen werden. Ihr müsst euch also entscheiden, ob ihr die Katze im Sack kaufen möchtet oder euch im Vorfeld lieber in Ruhe erkundigt, auch wenn ihr in diesem Fall wohl noch etwas länger auf die RTX warten müsst.