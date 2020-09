Xbox Series X nach kurzer Zeit komplett ausverkauft

Anders als Sony hatte Microsoft bereits im Vorfeld angekündigt, dass am heutigen Dienstag, den 22. September 2020 um 9 Uhr deutscher Zeit die Vorbestellungen für die Xbox Series X und Xbox Series S starten werden. Verhindert werden sollte damit vor allem ein Vorbesteller-Chaos, wie es kurz nach dem PS5-Showcase in der vergangenen Woche passiert war.

Ohne Vorwarnung konnte die PlayStation 5 gegen 0 Uhr deutscher Zeit bei den verschiedenen Händlern vorbestellt werden. Da viele potentielle Käufer nach dem Event aber direkt ins Bett gegangen waren, war die Überraschung am nächsten Morgen groß. Schließlich waren die PS5-Konsolen bei sämtlichen Händlern innerhalb von nur wenigen Minuten restlos ausverkauft.

Großer Ansturm auf Xbox Series X

Gefühlt war der Ansturm auf die Microsoft-Konsolen am heutigen Dienstagmorgen aber nicht weniger groß. Bereits kurz vor 9 Uhr mussten die Server von Amazon und Co. dem immensen Ansturm Tribut zollen und gingen in die Knie.

Auch dieses Mal konnten nur Nutzer eine Konsole vorbestellen, die besonders schnell waren oder in Windeseile sämtliche Händler abklapperten. Bereits nach kurzer Zeit war die Xbox Series X bei Amazon komplett ausverkauft. Nach und nach zogen schließlich auch andere Onlineshop mit der Meldung „Derzeitig nicht verfügbar“ nach.

Lediglich die Xbox Series S kann bei Händlern wie Otto, Saturn, MediaMarkt und Amazon derzeit noch vorbestellt werden. Doch auch dieses Kontingent könnte immerhin von kurzer Zeit verbraucht sein.

